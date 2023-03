ट्रैवल के लिए दुनिया की सबसे महंगी जगह यह, एशिया में कौन-सी जानिये?

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग बिजनेस ट्रैवल के लिए एशिया में पॉपुलर नहीं है और इसकी मांग भी कम है, पर चौंकाने वाली बात है कि इसके बाद भी यह सबसे ज्यादा महंगी लोकेशन है.

Most Expensive location in the World for Travel: दुनिया में बिजनेस ट्रैवल के लिए सबसे महंगी जगह न्यूयॉर्क है. यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे आबादी वाला शहर है. यह अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, पर किसी जमाने में न्यूयॉर्क सिटी भी थी. 1785 से लेकर 1790 तक न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी थी. अभी भी यह शहर बिजनेस ट्रैवल के लिए सबसे महंगा बना हुआ है.

एशिया में बिजनेस ट्रैवल के लिए हांगकांग सबसे एक्सपेंसिव

अगर बात एशिया की हो तो यहां बिजनेस ट्रैवल के लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी हांगकांग (Hong Kong) है. भारत के पड़ोसी देश चीन का यह शहर पूरे एशिया में बिजनेस ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला है. वैसे भी हांगकांग अपनी सांस्कृतिक विविधता और रिच हिस्ट्री के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. वर्ल्ड के तमाम टूरिस्ट हांगकांग सैर के लिए आते हैं. यहां की ऊंची-ऊंची और चमकीली इमारतें सैलानियों को खूब अट्रैक्ट करती हैं. यहां सदियों पुराने मंदिर हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक जाते हैं.

बिजनैस ट्रैवल के लिए हांगकांग की मांग कम, फिर भी महंगी

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग बिजनेस ट्रैवल के लिए एशिया में पॉपुलर नहीं है और इसकी मांग भी कम है, पर चौंकाने वाली बात है कि इसके बाद भी यह सबसे ज्यादा महंगी लोकेशन है. साल 2022 में बिजनेस ट्रैवल के लिए हांगकांग की मांग कम हो गई थी. अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो चीन का यह शहर ग्लोबली सबसे ज्यादा महंगे शहरों की लिस्ट में 16वें नंबर पर है. इस बात ईसीए इंटरनेशल के हवाले से कही जा रही है. ईसीए इंटरनेशनल का कहना है कि न्यूयॉर्क अब भी दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है.

कोरोना महामारी के दौरान व्यापार यात्रा के लिए हांगकांग की मांग कम हो गई थी. इस दौरान चीन सहित दुनियाभर के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी. चीन की अर्थव्यवस्था के कोरोना काल में खराब प्रदर्शन के कारण हांगकांग की मांग बिजनेस ट्रैवल के लिए कम रही, लेकिन फिर भी एशिया में यह जगह सबसे महंगी बनी हुई है.

हांगकांग का प्रतिदिन का खर्च 520 अमेरिकी डॉलर

हांगकांग की औसत व्यापार यात्रा में प्रति दिन का खर्च 520 अमरीकी डालर बैठता है. रिपोर्ट का कहना है कि इस साल यह पिछले साल की तुलना में 4 अमेरिकी डॉलर कम हुआ है. वहीं, सिंगापुर एशिया में बिजनेस ट्रैवल के लिए दूसरा सबसे महंगा स्पॉट है. यह क्षेत्र एशिया में बिजनेस ट्रैवल के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्चीला है. यहां के व्यापार यात्रा की औसत दैनिक लागत 515 अमरीकी डालर बैठती है. यह देश साल 2022 में जापान के टोक्यो को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आया है.

सिंगापुर की तरह ही ताइवान में ताइपे और सिंचू की रैंकिंग में वृद्धि हुई है. ये दोनों ही जगहें एशिया के दस सबसे महंगे बिजनेस ट्रैवल लोकेशंस में शामिल हैं. कोरोना महामारी से पहले बिजनेस ट्रैवल के लिए मकाऊ, बीजिंग और योकोहामा जैसी जगहें ज्यादा महंगी थी, लेकिन कोविड-19 के बाद ताइपे की रैंकिंग में वृद्धि हुई है और यह जगह एशिया की सबसे महंगी जगहों में शामिल हुई है.

एशिया का तीसरा सबसे महंगा शहर है टॉक्यो

टोक्यो इस बार रैंकिंग में एक स्थान गिरा है. यह एशिया में तीसरा सबसे महंगा शहर है. गौरतलब है कि टोक्यो जापान का बिजनेस कैपिटल है. इस जगह भी दुनियाभर से लोग बिजनेस ट्रैवल के लिए आते हैं. यहां का औसत खर्चा प्रतिदिन 424 अमेरिकी डॉलर है. यह चीन के शहर हांगकांग की तुलना में 20 फीसदी कम है. वहीं, अगर बिजनेस ट्रैवल के लिए दुनिया के सबसे अधिक महंगे शहर न्यूयॉर्क की बात करें तो यहां का प्रतिदिन का औसत खर्च 796 अमरीकी डॉलर है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें स्पेशल की और अन्य ताजा-तरीन खबरें