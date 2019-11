भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराकर इस वर्ष क्रिकेट के इस लंबे फॉर्मेट में अजेय अभियान जारी रखा है. इस जीत के साथ ही कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा बार पारी के अंतर से टेस्ट जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. बतौर कप्तान कोहली की पारी से ये 10वीं टेस्ट जीत है.

IND vs BAN : इंदौर टेस्ट के वो 5 नायक जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरे दिन ही दिलाई यादगार जीत

टीम इंडिया की इस शानदार प्रदर्शन को दिग्गज भी सराह रहे हैं. सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाई देने में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से लेकर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह शामिल हैं.

विक्रम राठौर बोले- मयंक अग्रवाल भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है

इस टेस्ट मैच में ओपनर मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की. स्पिन विभाग में आर अश्विन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया.

An innings win! @imVkohli breaks another record as captain! Most innings wins as Test captain is a great achievement. What a fantastic team effort by #TeamIndia. #INDvBAN — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 16, 2019

Another strong performance by @BCCI #INDvBAN No runs from Kohli or Rohit yet very powerful… Congratulations — Russel Arnold (@RusselArnold69) November 16, 2019

It is no longer a surprise that @MdShami11 bowls outstandingly in second innings, more so in Indian conditions. What is surprising to me is that a Test match finish inside 3 day and spinners are not able to take a total of five wicket! #Shami #INDvBAN pic.twitter.com/y6By14K6Ht — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 16, 2019

Virat must be fast becoming India’s best ever skipper … #INDvBAN — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 16, 2019

Shami on current form — Dale Steyn (@DaleSteyn62) November 16, 2019

Three consecutive innings wins for India 1992/93

I & 22 r v Eng Chennai

I & 15 r v Eng Mumbai

I & 13 r v Zim Delhi 1993/94

I & 119 r v SL Lucknow

I & 95 r v SL Bengaluru

I & 17 r v SL A’bad 2019/20

I & 137 r v SA Pune

I & 202 r v SA Ranchi

I & 130 r v Ban Indore#INDvBAN — Deepu Narayanan (@deeputalks) November 16, 2019

India finishing red ball Tests in 3-4 days against South Africa and Bangladesh. How many days with pink ball? #IndvBan — Chetan Narula (@chetannarula) November 16, 2019



टीम इंडिया की पारी के अंतर से लगातार ये तीसरी जीत है. इससे पहले उसने दक्षिण अफ्रीका को लगातार दो मैचों में पारी के अंतर से शिकस्त दी थी. इस वर्ष (2019) विराट के वीरों ने कुल सात टेस्ट जीते हैं.

टीम इंडिया ने नए वर्ष की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ से की थी. इसके बाद से भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार है.