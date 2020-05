International Day of Families 2020/Wishes And Quotes: पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना वायरस महामारी के दौर से गुजर रही है. इसी बीच आज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस (International Day of Families 2020) है. ऐसे में कोरोना वायरस की तमाम नाकारात्मक खबरों के बीच ये दिन जितना सुकून दे सकता है. कहीं न कहीं ये उतना ही लोगों को परेशान भी कर रहा है. जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कई छात्र, नौकरीपेशा लोग, व अन्य विभागों में काम करने वाले लोग जो अपने शहरों से दूर जाकर किसी अन्य शहर में नौकरी कर रहे हैं, वो अपने परिवार से इस खास मौके पर दूर हैं. लॉकडाउन के कारण उनका परिवार से मिलना भी मुश्किल हो गया है. कहीं न कहीं यह महामारी मानवता के लिए खतरा है लेकिन क्या मानवता की कल्पना परिवार के बगैर की जा सकती है. Also Read - प्रयागराज में परिवार के 4 सदस्‍यों की हत्‍या में बड़ा खुलासा, बेटा ही निकला मास्‍टरमाइंड

समाज हो या मानवता दोनों की ही नींव के एक परिवार से पड़ती है. वेस्टर्न दुनिया के अपने रीति रिवाज व जीने के तौर तरीके हैं लेकिन भारत को एक देश या मातृभूमि यहां के लोगों के अंदर उनके अपनों के लिए मौजूद भावनाएं हीं उन्हें बनाती है. यहां के लोगों के जीने का तरीका बाकी दुनिया की अपेक्षा काफी अलग है. बुढ़ापे तक लोग हमारे देश में माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं. लेकिन वेस्टर्न दुनिया में यह बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है. तो आज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर हम कुछ खास कोट्स और कुछ खास विश करने वाले मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं. इन्हें पढ़कर जितना खुश व भावुक आप होंगे. यकीन मानिए आपके द्वारा इसे भेजे जाने या उन्हें कहे जाने पर कुछ ऐसा ही रिएक्शन आपके परिवार का भी रहेगा. Also Read - प्रयागराज में एक परिवार के 4 सदस्‍यों की हत्‍या, धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया

विशेज और कोट्स (Wishes And Quotes) Also Read - परिवार से मिलने पहुंचा आतंकी रियाज नायकू, लेकिन सुरक्षाबलों ने घेरकर किया ढेर

1- अकले चारदीवारी के अंदर जहां हम रहते हैं उसे मकान कहते हैं, लेकिन जब परिवार के साथ हम रहते हैं तो यह मकान खुद ब खुद घर बन जाता है.

2- परिवार एक पेड़ की तरह है जिसमें हमारे बड़ों की भूमिका पेड़ की जड़ों, तने और टहनियों की होती है. लेकिन फल की तरह स्वादिष्ट हम बनते जाते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं.

3- परिवार में जब एक दूसरे का साथ होता है, तो कोई सदस्य हिम्मत नहीं खोता है.

4- परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं।

5- जिसके होने से रिश्तों में अलग इक जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती हैं, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है.

6- आपके घर का बेहतरीन व प्यारा माहौल ही आपके सफल जीवन की नींव को बनाता है.

7- परिवार का एक ही मतलब होता है- कोई अपना पीछे न छूटे और न ही किसी अपने को हम भूलें.

8- न जाने कितनो से मैंने इश्क किया पर हर किसी ने मेरे दिल को तोड़ा, अच्छे हो या बुरे हो हालात पर मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा.

9- वो हर बार तुम्हे अपनाएंगे चाहे हर बार उन्हें ठुकरा देना, अगर परिवार से बड़ी कोई मोहब्बत मिली तो मुझे जिन्दा दफना देना.

10- त्याग से बनता है परिवार, एक सफल परिवार ही देश का नेतृत्व करने व रक्षा करने वाले सपूतों को पैदा करता है.