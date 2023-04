Hindi Special Hindi

Explained: क्या आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर की मौत कैसे हुई?

Jallianwala Bagh Massacre: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देशभर में आजादी की एक नई अलख जगा दी थी. जनरल डायर ने उस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों को गोलियां चलाने का आदेश दिया था. क्या आप जानते हैं हजारों लोगों की जान लेने वाले जनरल डायर की मौत कैसे हुई? जानिए...

Jallianwala Bagh massacre: जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों का एक ऐसा कुकृत्य था, जिसने आजादी की आग को और भी भड़का दिया था. वह 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के मौके पर हजारों ग्रामीण जलियांवाला बाग में जुटे थे. ये लोग आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार और डिपोर्ट करने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक मकसद अंग्रेजी सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) का विरोध करना भी था.

अंग्रेजी सरकार और उस समय वहां मौजूद ब्रिगेडियर जनरल डायर (R.E.H Dyer) इस प्रदर्शन के खिलाफ थे. जनरल डायर नहीं चाहता था कि वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करे. जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को गुरखा, बलोच, राजपूत और सिख सैनिकों के साथ घेर लिया. इस हत्याकांड में जनरल डायर ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 2-9वीं गुरखा, 54वीं सिख और 59वीं सिंध राइफल का इस्तेमाल किया. जलियांवाला बाग में एक तरफ से ही जाने का रास्ता था, जबकि अन्य तीनों तरफ से बिल्डिंगें थीं.

जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ निकासी के रास्ते को बंद कर दिया और सैनिकों को निहत्थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश भी की तो जनरल डायर और उसके सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया. जनरल डायर के आदेश पर सैनिक तब तक लगातार गोलीबारी करते रहे, जब तक उनका गोला-बारूद खत्म नहीं हो गए. जनरल डायर के इस घिनौनी हरकत की वजह से वहां 400 से 1500 तक लोगों की जान चली गई. इनके अलावा 1200 से अधिक लोग घायल हुए और इनमें से सैकड़ों लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इतनी मौतों का जिम्मेदार जनरल डायर कैसे मरा?

इतनी बड़ी संख्या में निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की हत्या करने वाले जनरल डायर की मौत कैसे हुई (How did general Dyer die)? बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं. निश्चित तौर पर उस समय जनरल डायर के लिए देश के लाखों-करोड़ों लोगों के दिल से बददुआएं निकली होंगी. जनरल डायर अपने अंतिम दिनों में बड़ी तकलीफ में रहा. वह अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला रह गया था. अपने अंतिम दिनों में जनरल डायर को एक के बाद एक कई स्ट्रोक्स आए. स्ट्रोक्स की वजह से उसे पैरालिसिस हो गया था और वह बोल भी नहीं पाता था. कभी सैकड़ों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने वाला जनरल डायर जिंदगी के अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला रह गया था. जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने के करीब 8 साल बाद 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की सेरेब्रल हेमरेज और आर्टियोरियोस्क्लेरोसिस की वजह से मौत हो गई थी.

जनरल डायर का पूरा नाम क्या था?

What is the full name of General Dyer? यह भी एक प्रश्न कुछ लोगों के मन में है. खासतौर पर उन लोगों के, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है. जनरल डायर का पूरा नाम रेजिन्लड एडवर्ड हैरी डायर था. उसका जन्म 9 अक्टूबर 1864 को हुआ था. इतिहास में उसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह जाना जाता है.

जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर पर क्या कार्रवाई हुई?

जनरल डायर ब्रिटिश इंडियन आर्मी का अफसर था. साल 1919 में जिस समय रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, उस समय उसकी तैनाती पंजाब में की गई. जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर की भारत और ब्रिटेन दोनों जगह खूब आलोचना हुई. जनरल डायर के खिलाफ जांच तो हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. किसी तरह की कार्रवाई के करने की बजाय, उसे रिटायर कर दिया गया.

रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) क्या था

भारत के आम लोगों पर और अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई. इंपीयरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च 1919 में इस कानून को पास किया.इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के लंबे समय तक गिरफ्तार रखने का अधिकार मिल गया. इस कानून के खिलाफ देशभर में आंदोलन शुरू हो गए. महात्मा गांधी सहित उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कानून के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी. इस कानून के खिलाफ हुए आंदोलन को रॉलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया.

