Kejriwal Govt @ 2, Report Card: आज यानी बुधवार 16 फरवरी को दिल्ली के केजरीवाल सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं. पहले 49 दिन और उसके बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई. 16 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi chief minister Arvind Kejriwal) ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. केजरीवाल के तीसरे कार्यकाल को आज दो वर्ष पूरे हो चुके हैं. 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2020 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी 62 सीटों पर विजयी रही. इतना बड़ा जनसमर्थन मिलने के दो साल बाद अब दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोचती है, यह जानना भी जरूरी है. आपके लिए यह काम किया है लोकल सर्कल ने. कोरोना और प्रदूषण की रोकथाम के मामले में दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से खुश नहीं हैं. Here’s what Arvind Kejriwal has done for Delhi in 2 yearsAlso Read - Jagannath Temple Guidelines: पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए 21 फरवरी से वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं

कोरोना रोकथाम में फेल

दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब तीसरी बार शपथ ली तो कोराना कई देशों में दस्तक दे चुका था. कुछ ही समय बाद भारत में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे और करीब एक महीने बाद ही देश में पहला लॉकडाउन (Lockdown) लगाना पड़ा. केजरीवाल सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल में लंबे समय तक लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां लगी रहीं. दिल्ली की ही बात करें तो लाखों लोग करोना से संक्रमित हुए और 26 हजार से ज्यादा की मौत भी हो गई. खासतौर पर कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) से दिल्ली खासी प्रभावित रही. दूसरी लहर में कोरोना पीड़ित दिल्लीवासियों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटीलेटर और ऑक्सीजन की कमी सुर्खियां बनी और कोविड की दवा नहीं मिलने के कारण भी कई लोगों की जान चली गई. दूसरी लहर के दौरान हुए एक सर्वे में दिल्ली के सिर्फ 20 फीसद लोगों ने ही माना कि केजरीवाल सरकार कोरोना के हालात से ठीक तरह से निपटी. कोरोना के हालात से निपटने में दिल्ली देश में 15वें स्थान पर रही. हालांकि, तीसरी लहर (Third Wave of Corona) के लिए दिल्ली सरकार ने अच्छी तैयारी की थी. तीसरी लहर शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार प्रतिदिन 3 लाख केस के लिए तैयार थी. Also Read - Andhra Pradesh से हटा Night Curfew, सार्वजनिक स्थानों में मास्क को लेकर हुआ यह फैसला

सिर्फ 32 फीसद लोग सरकार से खुश

लोगों से पिछले दो साल में कोरोना की तीनों लहरों से निपटने के संबंध में प्रश्न पूछा गया. 12 फीसद लोग ऐसे थे, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जबकि 10 फीसद लोगों ने सरकार के काम को बहुत अच्छा और 10 फीसद लोगों ने अच्छा बताया. 25 फीसद लोगों ने कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के कार्यों को खराब स्तर का बताया, जबकि 15 फीसद लोगों ने बहुत खराब कहा. 2 फीसद लोगों ने दिल्ली सरकार के प्रयासों को औसत दर्जे का बताया. यदि इसे समग्रता से देखें तो दिल्ली के सिर्फ 32 फीसद लोगों ने ही पिछले दो वर्षों में कोविड से निपटने की दिल्ली सरकार की कोशिशों को अच्छा बताया. 51 फीसद लोगों ने दिल्ली सरकार के प्रयासों को खराब या बहुत खराब बताया. कोविड से निपटने में दिल्ली सरकार की कोशिशों को पिछले वर्ष 40 फीसद लोगों ने पसंद किया था, जबकि इस वर्ष सिर्फ 32 फीसद लोगों को ही दिल्ली सरकार का काम अच्छा लगा. ज्ञात हो कि पिछले वर्ष अप्रैल से जुलाई तक कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी. Also Read - Delhi News: सीएम केजरीवाल पर लाखों का गबन करने का आरोप, संदीप दीक्षित बोले- 32 जगह की धांधली

प्रदूषण से निपटने में नाकाम

प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. इस सर्दी दिल्ली के कई लोगों को सांस संबंधी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. खासतौर पर उन लोगों को जो अस्थमा के मरीज हैं या जो हाल ही में कोरोना संक्रमण से उबरे हैं. लोकल सर्कल के सर्वे के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के 44 फीसद लोगों ने माना कि उन्हें प्रदूषण से संबंधित बीमारियां जैसे खांसी, जकड़न और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हुईं और उन्हें डॉक्टर के पास या अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ा.

हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी सरकार को कार्य करने होते हैं. इस संबंध में जब दिल्लीवासियों से प्रश्न पूछे गए तो सिर्फ 8 फीसद लोगों ने इस ओर दिल्ली सरकार के कार्यों को बेहतरीन करार दिया. जबकि 10 फीसद लोगों ने बहुत अच्छा और 3 फीसद लोगों ने अच्छा बताया. दिल्ली के 12 फीसद लोगों को प्रदूषण से निपटने की दिल्ली सरकार की कोशिशें खराब लगीं, जबकि 39 फीसद ने बहुत ही खराब बताया और 25 फीसद ने औसत दर्जे की कोशिश करार दिया. 3 फीसद लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी राय नहीं दी. कुल मिलाकर बात करें तो सिर्फ 21 फीसद लोगों को ही प्रदूषण से निपटने की दिल्ली सरकार की कोशिशें अच्छी लगीं, जबकि 51 फीसद को दिल्ली सरकार का इस ओर काम पसंद नहीं आया. हालांकि, 2021 में सिर्फ 19 फीसद लोगों को ही दिल्ली सरकार के प्रदूषण से निपटने की कोशिशें पसंद आईं थीं, इस तरह इस बार इसमें 2 फीसद की बढ़ोतरी हुई है.

भ्रष्टाचार पर भी लगाम नहीं लगा पाए

पिछले दो वर्षों में केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी फसड्डी सी साबित हुई है. दिल्ली के सिर्फ 31 फीसद लोग ही मानते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अच्छा कोशिश की है. जबकि 45 फीसद लोग दिल्ली सरकार की कोशिशों को खराब या बदतर मानते हैं. आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है और पिछले विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता पार्टा का प्रमुख हथियार भी रहा. राशन की डोर स्टैप डिलिवरी और लाभार्थी के खाते में सीधे पेंशन के भुगतान से भ्रष्टाचार पर कुछ रोकथाम जरूर लगी, लेकिन इस ओर ज्यादा कुछ सरकार की तरफ से नहीं दिखा. भ्रष्टाचार से निपटने की केजरीवाल सरकार की कोशिशों को सिर्फ 14 फीसद लोग ही बेहतरीन मानते हैं, जबकि 6 फीसद लोगों को यह कोशिशें बहुत अच्छी और 11 फीसद को अच्छी लगती हैं. 21 फीसद लोगों को भ्रष्टाचार से निपटने की सरकार की कोशिशें खराब लगती हैं, जबकि 24 फीसद को बहुत खराब और 21 फीसद को औसत दर्जे की लगती हैं. 3 फीसद लोगों ने अपनी राय नहीं दी. कुल मिलाकर दिल्ली के 31 फीसद लोगों को केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिशें पसंद आती हैं, जबकि 45 फीसद लोग सरकार की कोशिशों को खराब या बहुत खराब मानते हैं.

बता दें कि लोकल सर्कल हर वर्ष दिल्ली सरकार के परफॉर्मेंस का सर्वे करता है. इस बार के सर्वे में दिल्ली के 11 जिलों के 37 हजार 500 लोगों की राय ली गई. इनमें से 67 फीसद पुरुष और 33 फीसद महिलाएं थीं.