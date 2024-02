Hindi Special Hindi

Literary Pioneers Hall of Fame 2023: 'बिहाइंड द यूनिफ़ॉर्म' के लिए सम्मानित हुए CRPF अफसर, इन नौ लेखकों को भी मिला सम्मान

अलग अलग पेशों से जुड़कर भी लेखक बने पेशेवर लोगों को सम्मानित किया गया.

Literary Pioneers Hall of Fame 2023: ‘हॉल ऑफ़ फेम’, ‘लिटररी पाइनियर्स’ ने देश के नौ लेखकों को ‘हॉल ऑफ फेम 2023’ अवार्ड से सम्मानित किया गया है. लिटररी पाइनियर्स ने चुनिंदा लेखकों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने लेखन से पाठकों को प्रभावित किया है. अवार्ड देकर लेखकों को प्रोत्साहित किया गया. इनमें से कई चर्चित लेखक भी शामिल हैं, जिनकी बड़े पैमाने पर तारीफ की गई. इनमें से राकेश कुमार सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं. राकेश कुमार सिंह CRPF में अफसर हैं. राकेश कुमार सिंह को ‘Behind the Uniform: Not Just a Cop’ किताब के लिए सम्मानित किया गया. इस किताब की केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने भी तारीफ की थी. राकेश कुमार सिंह के साथ ही उत्कृष्ट किताब लिखने के लिए विमान उड़ाने वाले पायलट सुदानंद, शकूर तिसेकर, तदिमल्ला एच मोहन राव, प्राची शर्मा, शादाब अहमद, विजय एन कोली, डॉ. पीके शशिधरन और सीबी राव को सम्मानित किया गया.

हॉल ऑफ़ फेम 2023 से लेखक हुए सम्मानित, लिखीं ये किताबें

राकेश कुमार सिंह (बिहाइंड द यूनिफ़ॉर्म)

28 सालों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक समर्पित अधिकारी राकेश कुमार सिंह आठ किताबें लिख चुके हैं. ‘कलर्स ऑफ़ रेड’ (2021) और ‘लॉकडाउन लव’ (2022) जैसे उपन्यासों (फिक्शन) से लेकर पुलिसिंग कार्यप्रणाली और नक्सलवाद पर व्यावहारिक कार्यों तक राकेश कुमार सिंह ने कमाल किया है. नक्सलवाद से प्रभावित और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सेवा करते हुए, उन्होंने कई सरकारी पुरस्कार अर्जित किए. राकेश कुमार सिंह ने हाल ही में ‘बिहाइंड द यूनिफ़ॉर्म’ किताब भी लिखी, जिसमें भारतीय पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों को बताती है.

सुदानन्द (बीथोवेन्स लास्ट सिम्फनी)

सुदानन्द पेशे से एक पायलट हैं. सुदानंद का पहला उपन्यास ‘बीथोवेन्स लास्ट सिम्फनी’ था. 1995 में 16,000 से अधिक उड़ान घंटों के साथ अपनी विमानन यात्रा शुरू कर सुदानन्द ने अपनी लेखन शैली का भी खूब प्रदर्शन किया. सुदानन्द 160 से अधिक रेस, 50 से पोडियम फ़िनिश और एक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीत चुके हैं. सुदानंद ने कई किताबें लिखीं जिन्हें तारीफ मिली.

शकूर तिसेकर (द डाइट मिस्ट्रीज़)

शकूर तिसेकर ने ‘द डाइट मिस्ट्रीज़’ जैसी किताब लिखी, जिसे खूब सराहा गया. शकूर तिसेकर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रेरक कहानियों के माध्यम से लोगों को नई राह दिखाते हैं. ये पुस्तक शकूर की स्वास्थ्य यात्रा का विवरण देती है कि कैसे बिना सर्जरी के मधुमेह और हृदय रोग का इलाज कर शकूर ने दवाइयों को चुनौती दी. शकूर एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पूर्व वरिष्ठ आईटी इंजीनियर, शकूर जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुए. शकूर वर्तमान में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य-कल्याण में सेवाएँ दे रहे हैं.

तडिमल्ला एच मोहन राव (आर यू रेडी टू डू सो)

आंध्र प्रदेश के 63 साल के तडिमल्ला एचमोहन राव कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अधिकारी रहे हैं. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें स्वर्ण पदक सहित कई पुरस्कार/नकद इनाम प्राप्त हुए. मोहन राव ने अपनी पहली पुस्तक, ‘आर यू रेडी टू डू सो’ लिखी, जो मानवीय नैतिकता और मूल्यों पर गहनता के साथ विविध विषयों को उजागर करती है.

प्राची शर्मा (मंजू)

प्राची शर्मा, लघु कथाओं के संग्रह ‘मंजू’ की कल्पनाशील लेखिका हैं. प्राची शर्मा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं. बच्चों की कहानियों और गैर काल्पनिक (नॉन-फिक्शन) की एक बहुमुखी लेखिका प्राची शर्मा की पहली कृति उनकी माँ, ‘मंजू शर्मा’ से प्रेरित हैं. इस पुस्तक में बीस लघु कहानियों की एक चित्रयवनिका का खूबसूरती से अनावरण किया गया है. प्रत्येक कथा उनकी माता के वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब है, जो किडनी की समस्या और डायलिसिस जैसी चुनौतियों के विरूद्ध मंजू जी के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

शादाब अहमद (बेफ़ार्मेड)

डॉ. शादाब अहमद की यात्रा बिहार, उत्तर-पूर्व भारत, नई दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु तक फैली हुई है. एक ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन सहयोगी प्राध्यापक और विविध काव्य के विद्वान, डॉ. शादाब अहमद एक दोहरी ज़िन्दगी जीते हैं. वे दिन में एक सर्जन और बाकी समय में एक कवि होते हैं. विश्व कविता पर प्रकाशित सात पुस्तकों में ‘बेफ़ार्मेड’ भी शामिल है. वह नॉर्स से कैस्टिलियन पद्य तक साथ लेकर चलते हैं.

विजय कोली (ए चॉइस ऑफ लव)

चिकित्सक विजय एन. कोली अब सेवानिवृत्त होकर सैन एंटोनियो, टेक्सास में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उपन्यास “ए चॉइस ऑफ लव” लिखी और भारतीय आदर्शों और पश्चिमी मूल्यों के बीच फंसी एक अप्रवासी लड़की के जीवन का गहन विश्लेषण किया.

डॉ. पीके शशिधरन (Heal Thy World)

मेडिसिन के प्रतिष्ठित पूर्व प्रोफेसर डॉ. पी के शशिधरन ने अभूतपूर्व रचना “Heal Thy World” लिखी. ‘वन हेल्थ’ पर केंद्रित यह पुस्तक अचर्चित स्वास्थ्य रहस्यों को उजागर किया. यह किताब भारत में सामाजिक स्वास्थ्य की उपेक्षित स्थिति पर प्रकाश डालती है.

डॉ. सीबी राव (पर्सनल मास्टरी)

डॉ. सी भक्तवत्सल राव, उर्फ सीबी राव ने छह वर्षों में चौदह पुस्तकें लिखीं. उनकी नवीनतम पुस्तक, “पर्सनल मास्टरी” लिखी. पाठकों को आत्म-जागरूकता, प्रेरणा, अनुशासन और पारस्परिक संबंध जैसे विषयो पर मार्गदर्शन करती है.

लिटररी पाइनियर्स ने लेखकों को साहित्य के प्रति अपने योगदान को लेकर तारीफ की और उम्मीद की कि लेखन की दुनिया में इनका योगदान बना रहेगा.