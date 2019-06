नई दिल्ली. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ. लगभग एक महीने तक चलने वाले लोकसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली. लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने इन सांसदों को संसद के निचले सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई. सांसदों के शपथ लेने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. उनके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने शपथ ग्रहण किया. सांसदों के शपथ ग्रहण के समय लोकसभा में भारत की बहुभाषी संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी, जब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई संसद सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ग्रहण किया. पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जहां हिंदी में शपथ पत्र पढ़ा, वहीं कई केंद्रीय मंत्री और सांसद संस्कृत या अन्य भाषाओं में शपथ लेते दिखाई दिए.

संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष महत्वपूर्ण, संख्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं: पीएम मोदी

लोकसभा के पहले सत्र में शपथ ग्रहण के दौरान सबसे रोचक क्षण उस समय आया, जब केरल से कांग्रेस के सांसद के रूप में निर्वाचित होकर पहुंचे के. सुरेश ने अपनी मातृभाषा मलयालम या अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा में शपथ ली. उन्हें हिंदी में शपथ लेते देख कई हिंदीभाषी राज्यों के सांसद भी हैरत में रह गए. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया. इसके अलावा राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे और ‘ओडिशा के मोदी’ के रूप में मशहूर राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी संस्कृत में ही शपथ ली. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, दोनों ने अपनी कन्नड़ भाषा में शपथ ग्रहण किया.

Linguistic diversity on show as new members take oath in Lok Sabha

Read @ANI story | https://t.co/gKGz2Cfgol pic.twitter.com/lOISbSQDPO

— ANI Digital (@ani_digital) June 17, 2019