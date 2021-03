Mahashivaratri 2021/Who is Lord Shiva: आज महाशिवरात्री का पर्व है. शिवभक्तों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है. साधु सन्यासी इस खास दिन का इंतजार कर अपनी तपस्या को साधना चाहते हैं. लेकिन महादेव को लेकर हर किसी की अपनी अपनी सोच और अपनी श्रद्धा है. ऐसे में शिव की भक्ति कर रहे लोग अक्सर शिव को समझने का प्रयास करते हैं. शिव कहीं शिवलिंग की स्थिति में तो कहीं तस्वीरों की स्थिति में हमे दिखाई पड़ते हैं. ऐसे में आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर शिव कौन हैं शिव का जन्म कहां हुआ था Where Lord Shiva Born शिव दिखते कैसे हैं शिव की आकृति कैसी है. अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं. हालांकि शिव को परिभाषित कर पाना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी शब्दों को माध्यम से हम भगवान शिव को उनके भक्तों के लिए परिभाषित करने का प्रयास करेंगे. Also Read - Mahashivratri 2021: कौन हैं महादेव, कैसे दिखते हैं भोलेनाथ? यहां जानें शिव से जुड़े सभी सवालों के जवाब

कौन हैं महादेव या भगवान शिव (Who is Lord Shiva)

अगर आपका सवाल यही है कि महादेव कौन हैं तो सबसे पहले आपको त्रिदेवों को समझना होगा. त्रिदेव यानी ब्रह्मा Brahma विष्णु Vishnu और महेश Mahesh. ब्रह्मा यानी संसार के रचयिता जिन्होंने पूरे ब्रह्णांड का निर्माण किया है. विष्णु यानी संसार के संचालनकर्ता जो इस संसार का लालनपालन कर रहे हैं. महेश यानी महादेव जिन्हें संसार का संहारकर्ता भी कहते हैं.

यानी महादेव विनाश के माध्यम से संसार को संतुलित रखने का काम करते हैं. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर महादेव कब जन्मे थे या कब उनकी मृत्यु हुई तो बता दें कि वे अजनम्य हैं उनका न तो आदि है और न ही अंत हैं. महादेव को विद्याओं का तीर्थ अविनाशी विश्वनाथ कालोपरी पंचमहाभूतों के नाथ भूतनाथ भी कहा जाता है.

कहां रहते हैं महादेव (Where Does Lord Shiva Live)

महादेव का निवास कैलाश पर्वत है. यानी वो कैलाशपति हैं. लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका निवास स्थान है. एक छोटे धूल के कण और एक महापर्वत में भी शिव का वास है. सर्वव्यापी हैं महादेव और सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं महादेव वे महायोगी वैरागी हैं. महादेव की अधिकतर तस्वीरों में वे ध्यान में दिखते हैं यानी वे सदा ही परमानंद की स्थिति में रहते हैं. उनके न किसी का भय है और न किसी का मोह है.

महादेव की आकृति (Structure of Lord Shiva)

वैसे तो हर कोई अपनी समझ के हिसाब से महादेव की आकृति को गढ़ता है क्योंकि हमने आपको बताया कि वे मिट्टी के कण से लेकर महापर्वत तक में शामिल हैं. लेकिन फिर भी बता दें कि महादेव निराकार हैं. उनका कोई आकार नहीं है. निर्गुण गंगाधर चंद्रशेखर नीलकंठ त्रिलोचन नटराज इत्यादि सभी महादेव ही हैं.

महादेव के कंठ में सर्प सांप उनका कंठहार है रुद्राक्ष उनका आभूषण है. हाथ में त्रिशूल शरीर पर भस्म साथ ही नेत्रों में उनके परमानंद और चेहरे पर भोलापन है. महादेव ही सुंदरता की परिभाषा हैं. महादेव आकर्षण की सभी पराकाष्ठाओं के परे हैं. वे संपूर्ण जगत निरंजन हैं. काल हैं वो और विकराल भी वहीं हैं. महादेव अमर हैं लेकिन प्रत्येक मृत्यु में मरते भी महादेव हैं. महादेव महापर्वत पृथ्वी आकाश बंधन मुक्ति ज्ञान अज्ञान प्रकाश अंधकार दुविधा निर्णय शांति और समस्त अशांति भी महादेव ही हैं. वहीं ब्रह्णा हैं और वही विष्णु हैं नारायण के अराध्य हैं वो. वहीं हैं देवों के देव महादेव.