National Doctor's Day 2020: हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस (National Doctor's Day) मनाया जाता है. इसे डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे योगदान के लिए मनाया जाता है. हालांकि कई बार डॉक्टरों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सामने आते हैं जो कि मानवता को शर्मसार भी कर देते हैं. लेकिन सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते यह बात भी सच है. हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है. यहां तो आप आए दिन लोगों को यह कहते सुन लेगें कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं. यह कुछ हद तक सच भी है. क्योंकि कोरोना वायरस (Coronvirus) महामारी के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जो काम किया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. आज हम आपको कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिन रात काम करने वाले डॉक्टरों (Corona warriors) व कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे. इन किस्सों और कुछ तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर डॉक्टर किन परिस्थितियों में आज लोगों का इलाज कर रहे हैं.

1- डॉक्टर खुद हुए संक्रमित और फिर..

हमारी लिस्ट में अगले डॉक्टर का नाम है डॉ. असीम गुप्ता (DR. Aseem Gupta) बता दें कि असीम गुप्ता का इसी हफ्ते कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया. डॉ. असीम गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर व एनेस्थेलॉजिस्ट थे. उनकी ड्यूटी आईसीयू में थी. कोरोना के मरीजों की सेवा करते-करते 3 जून को डॉक्टर असीम गुप्ता भी कोरोना से संक्रमित हो गए. रविवार 28 जून को उनका निधन हो गया. उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया था, लेकिन अब वह ठीक हो चुकी हैं. असीम गुप्ता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, "ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं. डॉ. असीम गुप्ता हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं और हम सभी दिल्लीवासी और देशवासी उनकी इस सेवा को नमन करते हैं. दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देगी." मुख्यमंत्री (Delhi CM) ने डॉ. असीम गुप्ता के सम्मान में कहा, "उनकी जान की कोई कीमत नहीं है. ऐसे लोग देश की और इंसान की सेवा करते-करते, हंसते-हंसते हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद यह एक छोटी सी राशि है, जो देश की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से, उनके परिवार को दी जाएगी."

2- भावुक करने वाली तस्वीर

हम कुछ तस्वीरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आपको काफी दुख होगा. तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपने डॉक्टरों पर गर्व की अनुभूति होगी. क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सभी डॉक्टर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं. इस बीच उनकी ड्यूटी के घंटो में भी बदलाव किया गया है. उन्हें पहले की अपेक्षा अब ज्यादा काम करना पड़ रहा है. ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई डॉक्टर और पुलिसकर्मियों की तस्वीर बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही. ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं. इस तस्वीर में एक डॉक्टर पांच दिन बाद अपने घर चाय पीने के लिए पहुंचे हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की पत्नी और उनके बच्चे गेट पर खड़े हैं. वहीं डॉक्टर घर के ही बाहर कुछ दूर बैठे हैं. यहां बैठकर वे चाय पी रहे हैं और अपने परिवार की तरफ देख रहे हैं. एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है. इस तस्वीर के बाहर आने के बाद से लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

3- डॉक्टरों की तकलीफ का हमें नहीं अंदाजा

दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो यह तस्वीर तब क्लिक की गई है. जब डॉक्टर ने पीपीई किट उतारा है. बता दें कि पीपीई किट को कोरोना से बचने के लिए डॉक्टरों को पहनना पड़ रहा है जोकि उचित भी है. लेकिन इस पीपीई किट को पहनने के कारण डॉक्टरों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीपीई किट को पहनने के 30-40 मिनट के बाद ही पसीना आने लगता है. साथ ही भीषण गर्मी का एहसास डॉक्टरों को होने लगता है.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020