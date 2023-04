Naxal Attacks: नक्सली हमलों से पहले भी कई बार दहला है छत्तीसगढ़, जवानों के साथ-साथ आम लोग भी बनते रहे हैं निशाना

Naxal Attacks: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार नक्सलियों की तरफ से घात लगाकर किये गए हमले में 10 जवान शहीद हो गए. इसके साथ-साथ एक ड्राइवर की भी जान चली गई है. नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में IED लगाकर हमले को अंजाम दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के बाद वापसी के दौरान माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल के लिए अतिरिक्त बल रवाना किया गया है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Naxal Attack) में यह पहली बार नहीं है जब जवानों को निशाना बनाकर हमला किया गया हो. इससे पहले भी छत्तीसगढ़ कई बड़े नक्सली हमले में दहल चुका है.

गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर दुख जताया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना हमले से दुखी हूं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य सरकार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है. शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदनाएं.’