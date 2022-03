Pakistan Ki Kahani: पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) के पास अब इस पद पर चंद घंटे ही बचे हैं. उनकी सरकार अल्पमत (No confidence motion Imran Khan) में है और किसी भी क्षण वह इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारा जा सकता है. देश की जनता को एक नया पाकिस्तान (Naya Pakistan) का सपना दिखाने वाले इमरान खान भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी. लेकिन पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा है कि ऐसा होने आशंका लगातार बनी हुई थी. 75 साल के इतिहास में आज तक पाकिस्तान में 22 व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं पर पाया. यही नहीं 1958, 1977 और 1999 में सेना निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज हो चुकी है. यानी पाकिस्तान में आर्मी राज का भी अच्छा खासा इतिहास है.Also Read - Pakistan News: इमरान खान 'आउट' होंगे या 'आखिरी ओवर' तक खेलेंगे? फैसला 3 अप्रैल को...

एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान में कई बार आर्मी सत्ता अपने हाथों में ले चुकी है. 75 वर्षों के इतिहास में दशकों तक पाकिस्तान में आर्मी सत्ता का केंद्र रही है. पाकिस्तान में 1958 से 1971 तक सैन्य शासन रहा, 1977 से 1988 तक और 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचलकर आर्मी सत्ता में रही. इसके अलावा भी 1951, 1980 और 1995 में भी पाकिस्तानी सेना ने सत्ता हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही. यही नहीं 1953-54 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी एक बार संवैधानिक तख्तापलट कर चुके हैं. जनरल अयूब खान (Ayub Khan), जनरल याहया खान (Yahya Khan), जनरल जिया उल हक (Zia ul Haq) और जनरल परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) पाकिस्तान के ऐसे सैन्य अधिकारी रहे, जिन्होंने आर्मी के बूटों तले लोकतंत्र को कुचलकर रख दिया. जानते हैं पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्रियों का हाल –

75 साल में 22 प्रधानमंत्री, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं