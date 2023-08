Hindi Special Hindi

Revolt Of 1857 First War Of Independence Against British

1857: आजादी के लिए भारत की पहली अंगड़ाई, जिसने रानी लक्ष्मी बाई और मंगल पाण्डे जैसे हीरो दिए

Independence Day 2023: देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं. देश को आजाद कराने के लिए कई वीरों में अपनी कुर्बानी दी है. कई आंदोलन हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. आज आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के आंदोलन के बारे में जानते हैं.

नई दिल्ली : भारत की आजादी की पहली लड़ाई (India’s First War of Independence) सन 1857 में लड़ी गई. अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह (Sepoy Mutiny) कहते थे, जबकि इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 (Revolt of 1857) भी कहा जाता है. हालांकि, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ और आजाद हवा में सांस लेने के लिए भारत की यह पहली कोशिश थी. भारत इस वर्ष अपनी आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर पर हम इन बड़े आंदोलनों के बारे में आपको याद दिला रहे हैं, जिन्होंने देश के आजाद होने में अहम भूमिका निभाई. इसी कड़ी में आज बात 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन की. तो चलिए जानते हैं –

Trending Now

कब और कहां से शुरू हुई आजादी की पहली लड़ाई

आजादी की पहली लड़ाई 10 मई 1857 को शुरू हुई. इसकी शुरुआत दिल्ली के पास बसे मेरठ से हुई. इसकी शुरुआत बंगाल में सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियोंके खिलाफ की. माना जाता है कि आजादी की इस पहली लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया. आजादी के लिए जगी इस पहली अलख के बाद ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर भारत में शासन करने लगी. भारत में राज करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर भरोसा नहीं रहा और उसने यहां गवर्नर जनरल की नियुक्ति की. अंग्रेजों की तरह भारतीय भी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम को सिपाहियों का विद्रोह ही मानते थे. पहली बार 1909 में विनायक दामोदर सावरकर (Veer Savarkar) ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस (The History of the War of Indian Independence) में इसके लिए ‘आजादी की पहली लड़ाई’ का जिक्र किया.

सिपाहियों ने आखिर विद्रोह क्यों किया?

इस विद्रोह के जो कारण बताए जाते हैं, उनमें ‘एनफील्ड’ राइफल की शुरुआत को सबसे बड़ा बताया जाता है. हालांकि, इसके अलावा भी लोगों में आजादी के लिए अंदर ही अंदर चाहत थी, जो इस आंदोलन के रूप में सामने आई. तात्कालिक रूप से सिपाहियों के विरोध को इसका कारण माना गया क्योंकि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस (Cartridge) लगती थी, उसे गन में लगाने से पहले दांत से काटना पड़ता था. ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल भारतीय सिपाहियों का मानना था कि कारतूस पर सुअर या गाय की चर्बी लगाई जाती है. यह हिंदू और मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ था. यही वजह थी कि वह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे. यही वह चिंगारी थी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों में विद्रोह की आग को भड़काया.

और भी वजहें थी इस आंदोलन की

आजादी की पहली लड़ाई को अंग्रेज सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहते थे, जबकि यह आंदोलन बहुत बड़ा था और इसके कारण भी बहुत थे. इसके पीछे धार्मिक और सामाजिक कारण थे. उस समय भारतीयों को यूरोपीय लोगों से दूर रखा जाता था और उनका जमकर शोषण किया जाता था. अंग्रेज हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल देने लगे थे और उनके नाम पर लोगों को परेशान करते थे.

राजनीतिक कारण भी थे

अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के चलते उन्होंने अपनी नीतियों का जमकर प्रचार किया, जिसकी वजह से तमाम नवाबों और जमींदारों की शक्तियां छीन कम होने लगीं. अंग्रेजों की व्यापार और वाणिज्य नीति, अप्रत्यक्ष अधीनता की नीति, युद्ध और विलय की नीति, प्रत्यक्ष अधीनता की नीति, कुशासन की नीति (जिसके कारण अवध शासन को खत्म किया गया) आदि ने देशे के शासकों के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया. तमाम शासक और नवाब एक-एक कर अंग्रेजों की इन नीतियों के शिकार बने. इस तरह से जिन राजाओं को अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाया था या जिनका राज छीन लिया था, वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए.

अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मी बाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना

सतारा, नागपुर और झांसी को अपनी हड़पने की नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिलाया

जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी इसी तरह से अपने साम्राज्य में मिलाया

लॉर्ड डलहौजी ने इसी तरह से जब अवध पर कब्जा किया तो हजारों सरदार, अधिकारी, सैनिक और अन्य लोग बेरोजगार हो गए. इससे अवध में असंतोष फैल गया और इसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया.

आर्थिक कारण

अंग्रेजों की तरफ से टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम में कई सुधार किए गए थे, जिसकी वजह से किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा. अंग्रेजोंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई तरह की प्रशासनिक नीतियों को लागू कर दिया था, जिसकी वजह से देश की जनता उनके खिलाफ हो गई.

एक और मिलिट्री कारण

आजादी की पहली लड़ाई का एक बड़ा मिलिट्री कारण 25 जुलाई 1856 का सामान्य भर्ती अधिनियम (General Enlisment Act) भी था. इस एक्ट के अनुसार बंगाल आर्मी में शामिल होने वाले नए सैनिकों को जनरल सर्विस कमिटमेंट को मानना जरूरी था, जबकि पूर्व में बंगाल आर्मी के जवानों को विदेशों में सेवा से छुटकारा दिया गया था, क्योंकि यह उनके मान्यताओं के खिलाफ था. लेकिन मद्रास और बॉम्बेरेजिमेंट को इस तरह की कोई समस्या नहीं थी. बंगाल आर्मी के सिपाहियों को लगा कि इससे उनकी आने वाली पीढ़ियां उनकी मान्यताओं से दूर हो जाएंगी. इसके अलावा भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी की तरफ से काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता था. उन्हें सैलरी कम मिलती थी. पेंशन और प्रमोशन में भी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था.

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का क्या असर पड़ा

1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश ईस्ट ईंडिया कंपनी की नींव हिलाकर रख दी थी. इस आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खोलकर रखी दी थी कि वह भारत को संभालने में असमर्थ है. इस आंदोलन के बाद ही गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया. इसके साथ ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और यहां सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हुआ.

क्यों असफल रहा 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन

आजादी के इस पहले आंदोलन को असफल कहना ज्यादती होगा. भले अंग्रेज इसे असफल बताएं, लेकिन इस आंदोलन की बदौलत बहुत कुछ बदल गया. हालांकि, यह पूरी तरह से सफल रहता तो देश 1947 में नहीं बल्कि 90 साल पहले 1857 में आजाद हो गया होता. ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिन सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, उनका कोई एक नेता या लीडर नहीं था. उस समय बहुत से लोग मौजूद थे, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे. उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, जिसके जरिए वह अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ पाते. यही नहीं वे भारतीय शासक जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था, उनके पास भी भारत के लिए कोई प्लान नहीं था. मुख्य तौर पर उत्तर भारत में इस आंदोलन का ज्यादा असर देखने को मिला. बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों पर इस आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा.

RECOMMENDED STORIES