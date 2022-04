Sarhul in Jharkhand in 2022 : कहा जाता है अगर किसी भी समाज को समझना हो तो उसके पर्व-त्योहारों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. कोई समाज कितना समृद्ध है यह उसके उत्सव मनाने के तरीके से आसानी से समझ में आता है. जितना वाइब्रेंट समाज होगा उतने ही सुंदर तरीके से उसके पर्व-त्योहार और उत्सवों को भी मनाया जाता है. आज से तीन दिन के लिए झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सरहुल पर्व मनाया जा रहा है. यह झारखंड सहित आदिवासी बहुल राज्यों का सबसे बड़ा आदिवासी पर्व है. यह पर्व हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के तीसरे दिन मनाया जाता है. आदिवासी इलाकों में नव वर्ष के आगमन के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है. इस दौरान साल के वृक्ष की पूजा की जाती है.Also Read - Covid 19 in China: चीन में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए बुलानी पड़ी सेना, 25 मिलियन लोगों का होगा कोविड टेस्ट

कोरोना पेंडेमिक के चलते पिछले दो वर्ष से यह त्योहार नहीं मनाया जा रहा था. इस वर्ष भी विशेषकर झारखंड में प्रशासन ने पिछले छोटे बच्चों और बुजुर्गों के सरहुल में भाग लेने से रोक लगाई है. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी जुलूस में 100 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए और अगर सभी जुलूस एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. यही नहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शाम 6 बजे सभी कार्यक्रम खत्म हो जाने चाहिए और इसके बाद कोई भी संगीत या डीजे नहीं बजाया जाएगा.

सरहुल के अनुष्ठान रविवार को शुरू हो गए, जब आदिवासी पुजारियों ने साल के पेड़ के नीचे जल से भरा एक घड़ा रखा. ओरांव, मुंडा और हो जनजातियों के लोग साल के वृक्ष की पूजा करते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें सिर ढकने के लिए आश्रय, आजीविका, भोजन और पीने को पानी दिया. हर वर्ष बसंत के आगमन पर यह खूबसूरत त्योहार मनाया जाता है. इस अवसर पर देश-विदेश से लोग झारखंड में इस त्योहार की रौनक देखने के लिए पहुंचते हैं.

सरहुल के बारे में कुछ रोचक तथ्य