नई दिल्ली. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले दूसरे मिशन की तैयारी शुरू कर दी है. इसरो का चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है. इससे पहले बुधवार को चंद्रयान-2 की तस्वीरें जारी की गईं. मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया कि अगले महीने 9 से 16 जुलाई के बीच चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की तैयारियां की जा रही हैं. इससे पहले इसी साल चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की योजना किन्हीं कारणों से टाल दी गई थी. मिशन के लंबा खींचे जाने के कारणों का भी उस वक्त खुलासा नहीं किया गया था. लेकिन अब जबकि चंद्रयान-2 की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, साथ ही लॉन्च करने की संभावित तारीख भी बता दी गई है तो इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन के पूरा होने की उम्मीद दिख रही है. इसरो के मुताबिक लॉन्च होने के करीब दो महीने बाद यह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा.

इसरो के मुताबिक, चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है. चंद्रयान-2 के मुख्य रूप से तीन भाग हैं- ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर. इसमें लैंडर का नाम विक्रम है, जबकि रोवर को प्रज्ञान का नाम दिया गया है. रोवर में छह पहिये लगे होंगे, जिसके सहारे यह चंद्रमा पर किसी भी दिशा में चल सकेगा. GSLV MK-III स्पेसक्राफ्ट के जरिए इसे चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया जाएगा. चंद्रयान-2 के तहत रोवर लैंडर के भीतर पैबस्त होगा, जो चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उससे अलग हो जाएगा. चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के बाद लैंडर इस रोवर को काफी सावधानी के साथ उतार देगा. चंद्र की सतह छूने के साथ ही रोवर अपना काम शुरू कर देगा.

