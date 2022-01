Power Politics of Poorvanchal: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) की तैयारियां शुरू हो चुकी है. 10 मार्च के बाद यह तय हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है. हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बाहुबल और माफियाओं का दबदबा राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं. हालांकि अहम यह नहीं कि यूपी की राजनीति में पावर पॉलिटिक्स का बोलबाला है. अहम बात यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई. जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पावर पॉलिटिक्स और बाहुबलियों के काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव आया है. वरना 80 के दशक में जब पूर्वांचल में माफियाराज का उदय हो रहा था. इस दौरान पूर्वांचल में इतना खून बहा था कि आए दिन अखबारें ऐसी खबरों से पटी रहती थीं. हम आपको उस शख्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण इनके समय से ही शुरू हुआ. उनका दबदबा और लोगों के बीच सम्मान ऐसा कि कोई उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं होता.Also Read - UP Assembly Election 2022: अपना दल और निषाद पार्टी से सीटों के बंटवारें पर बनी बात, जल्द होगा टिकटों का ऐलान

पूर्वांचल में गैंगवार

पूर्वांचल में इटली से प्रचलित हुआ शब्द गैंगवार 1980 के दशक में चर्चा आया था. इसके बाद से ही पूर्वांचल में जब भी कहीं हत्या या शूटआउट जैसी घटना होती हैं उसे लोग गैंगवार कह देते हैं. पूर्वांचल में गैंगवार (Gangwar in Poorvanchal) शब्द का मतलब काफी बड़ा है जो पूरे पूर्वांचल में माफियाराज और माफियाओं की राजनीति को परिभाषित कर देता है. 80 के दशक में माफिया का केंद्र कभी गोरखपुर हुआ करता था लेकिन समय के साथ माफिया का केंद्र वाराणसी और गाजीपुर हो चुका है. अधिकतर गैंगवार और माफियाओं की शुरुआत यहीं से हुई. लेकिन इससे पहले की एक कहानी है, जो गोरखपुर की है. इस कहानी के किरदार के कारण ही आज पूर्वांचल के दो शहरों वाराणसी और गाजीपुर में ऐसी गैंगवार की शुरुआत हुई, जो अबतक नहीं थमी है. जी हां हम बात करने वाले हैं गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी की. Also Read - UP विधानसभा चुनाव पर Zee Opinion Poll की बड़ी बातें, 10 प्वाइंट में जानें सबकुछ...

कौन हैं हरिशंकर तिवारी

पूर्वांचल की राजनीति अच्छी पकड़ रखने वाले हरिशंकर तिवारी (Hari Shankar Tiwari) गोरखपुर के रहने वाले हैं. 1980 के दशक में गोरखपुर ही वह स्थान बना जहां से बाहुबली और माफियाराज जैसे शब्दों की शुरुआत होती है. ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्हें राजनीति के अपराधीकरण के लिए जाना जाता है. यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी उस वक्त चर्चा में आ जाते हैं जब 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल की चारदीवारी के अंदर रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं. इसके बाद हरिशंकर तिवारी के लिए राजनीति का दरवाजा खुल जाता है. बता दें कि लोग हरिशंकर तिवारी को प्यार से बाबूजी कहकर बुलाते हैं. Also Read - Zee News Opinion Poll: जानें अखिलेश यादव को यूपी की कितने प्रतिशत जनता देखना चाहती हैं मुख्यमंत्री

हरिशंकर तिवारी ने बदली पूर्वांचल की राजनीति

पूर्वांचल की राजनीति में माफियाराज की शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार के समय से ही शुरू हो जाती है. दरअसल जय प्रकाश नारायण (Jay Prakash Narayan) देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे. इस दौरान छात्र संगठन जेपी के साथ जुड़ने लगते हैं और इंदिरा गांधा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन की शुरुआत होती है. लेकिन यह वही समय था जब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से माफिया, सत्ता और शक्ति की लड़ाई पूर्वांचल में शुरू हो जाती है. यह वही दौर था जब कॉलेजों के छात्र बंदूक की नाल साफ कर रहे थे. इसी दौरान हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री होती है. 1980 के दशक में पूर्वांचल जो आधारभूत सुविधाओं से वंचित था, सरकारी योजनाएं और विकास की बयार पूर्वांचल से अछूती थी. मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों की दिलचस्पी अब कट्टों और तरह तरह के हथियारों की तरफ हो जाती है. जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी विधानसभा चुनाव चिल्लूपार सीट से जीत जाते हैं और आगे अपराधिक गतिविधियों में लिप्त छात्रों और माफियाओं को राजनीतिक शरण मिलने लगती है. माना जाता है कि पूर्वांचल में कुछ इसी तरह माफियाराज की शुरुआत होती है. बता दें कि हरिशंकर तिवारी को केवल 2 बार हार का सामना करना पड़ा पहली बार साल 2007 और दूसरी बार साल 2012 में. वे 22 सालों तक चिल्लूपार सीट से विधायक रहे और भाजपा, सपा और बसपा सभी सरकारों में कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई.

अपराध का राजनीतिकरण

वैसे तो हरिशंकर तिवारी पर लगे आरोप कभी प्रत्यक्ष तौर पर साबित नहीं हो सके. लेकिन पूर्वांचल की जानकारी रखने वाले लोगों में यह बात आम है कि माफिया राज की शुरुआत हरिशंकर तिवारी के कार्यकाल से ही प्रारंभ हुआ. इस समय कॉलेज के छात्रों पर नजर रखी जाती थी और होनहार और काबिल छात्रों का आकर्षण माफिया के तरफ बढ़ता जा रहा था. यह वही दौर था जब यूपी के नए लड़के श्रीप्रकाश शुक्ला की एंट्री होती है. जो केवल यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अपने खूंखार अपराधिक कृत्यों के कारण चर्चित हो चुका था. यह बात आम है कि श्रीप्रकाश शुक्ला पर हरिशंकर तिवारी का ही हाथ था.

हरिशंकर तिवारी पर आरोप

1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर जिले में 26 मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में हत्या करवाना, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, छिनैती, रंगदारी, वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी न जाने कितने ही मामले थे. लेकिन हरिशंकर तिवारी आज तक किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाए गए हैं. उनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद जुर्म नहीं करते थे. उनके शरण में इतने नामचीन बदमाश थे जो बाबूजी के एक आदेश पर बड़े से बड़ा काम करने को भी आतुर थे.

ठेकेदारी का खेल

पूर्वांचल में माफियाराज और खून खराबा तब शुरू होता है जब पूर्वांचल में 1980 के ही दशक में केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाओं को लाया जाता है. यहां सरकारी परियोजनाओं पर वर्चस्व को लेकर गुटबाजी होने लगी और ठेका किसे दिया जाएगा, किसे मिलेगा और कितना पैसा खर्च करना होगा. यह भी बाहुबली और राजनेता तय करने लगे. ऐसे में हरिशंकर तिवारी के पाले में पूर्वांचल के सारे सरकारी ठेके जाने लगे. लेकिन इस समय एक राजपूत लड़का जिसका नाम वीरेंद्र शाही था उसका भी दबदबा पूर्वांचल में उतना ही था जितना हरिशंकर तिवारी का. हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थी. दोनों राजनेता भी थे. ऐसे में पूर्वांचल में ठेकेदारी की लड़ाई जिसमें रेलवे, कोयला, खनन, रेत खनन, शराब इत्याद शामिल था को लेकर खून-खराबा शुरू हुआ और माफियाओं को पुलिस व प्रशासन से बचने के लिए राजनीतिक शरण लेनी पड़ी. हालांकि श्रीप्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही (Virendra Shahi) की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूर्वांचल पर एक छत्र राज हरिशंकर तिवारी का स्थापित हो गया था और पूरे पूर्वांचल में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबूजी की सत्ता को ललकार सके.

बाहुबली Vs रॉबिनहुड

अगर आप पूर्वांचल से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि आम जनता के बीच एक ही माफिया या राजनेता को लेकर कई तरह के मत होते हैं. कुछ लोग उन्हें माफिया, बाहुबली या बदमाश जैसी संज्ञा देते हैं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है जो इन लोगों को रॉबिनहुड भी कहते हैं. माफिया या रॉबिनहुड कहने वाले लोगों में सभी जाति, वर्गों व धर्मों के लोग शामिल हैं.

अब कहां हैं हरिशंकर तिवारी

साल 2012 में मिली हार के बाद से हरिशंकर तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा. उनकी आयु भी काफी अधिक हो चुकी है. वर्तमान में उनकी उम्र 84 वर्ष हो चुकी है. लेकिन आज भी चिल्लूपार में उनका प्रभाव है. वे अपने क्षेत्र के लोगों के यहां शादी ब्याह में दिख जाते हैं. साल 2017 से भाजपा के टिकट पर उनके बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से विधायक हैं. हरिशंकर तिवारी के लिए कहा जाता है कि यूपी और पूर्वांचल की राजनीति में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप हरिशंकर तिवारी से प्यार या नफरत कर सकते हैं, उन्हें अपराधी या रॉबिनहुड मान सकते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. बता दें कि हरिशंकर तिवारी फिलहाल अपने गोरखपुर के जटाशंकर मुहल्ले में किलेनुमे घर में रहते हैं. इस घर को तिवारी हाता के नाम से पूरे गोरखपुर व पूर्वांचल में जाना जाता है.

एक नए बाहुबली का उदय

गोरखपुर का रहने वाला श्रीप्रकाश शुक्ला (Sri Prakash Shukla) उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अपने अपराधिक कृत्यों के लिए मशहूर हो गया था. लेकिन किसी बात पर हरिशंकर तिवारी से अब श्रीप्रकाश की अनबन शुरू हो चुकी थी. कहते हैं कि श्रीप्रकाश शुक्ला ने चिल्लूपार सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी. लेकिन बाबूजी की सत्ता को ललकारने की क्षमता अबतक किसी में नहीं थी. ऐसे में यूपी की अखबारों में एक खबर प्रकाशित होती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी श्रीप्रकाश शुक्ला ने ली है. श्रीप्रकाश शुक्ला के कृत्यों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में UP-STF का निर्माण किया जाता है और श्रीप्रकाश शुक्ला को एसटीएफ लंबी भाग-दौड़ के बाद एनकाउंटर में मार गिराती है. लेकिन अब यहां से पूर्वांचल की राजनीति बदलने वाली थी. क्योंकि माफिया और बाहुबल की लड़ाई गोरखपुर से शिफ्ट होकर गाजीपुर जाने वाली थी.