Power Politics of Poorvanchal: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) की तैयारियां शुरू हो चुकी है. 10 मार्च के बाद यह तय हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है. लेकिन यूपी की राजनीति हो और माफिया और बाहुबलियों की बात न हो ऐसा संभव नहीं है. क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी पूर्वांचल की बात करें तो यहां राजनीति और माफियाराज दोनों परस्पर चलते हैं. हालांकि बाहुबलियों के काम करने का अंदाज अब बदल चुका है लेकिन माफियाराज अब भी मौजूद है और अलग अलग तराकों से काम कर रही है. हालांकि हम आपको पूर्वांचल के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताने वाले हैं जिस कारण उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हुआ.

कहानी वीरेंद्र प्रताप शाही की (Who is Virendra Pratap Shahi)

पूर्वांचल में अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ठाकुरों और भूमिहारों के वर्चस्व की लड़ाई जारी है. लेकिन 1980 का दशक ऐसा नहीं था. क्योंकि 1980 के दशक में वर्चस्व और सत्ता की लड़ाई ठाकुरों (राजपूतों) और ब्राह्मणों के बीच हुआ करती थी. जेपी आंदोलन (JP Movement) के समय कॉलेजों पर सभी वर्चस्वधारियों की नजर होती थी. ऐसे में गोरखपुर विश्वविद्यालय से नए लड़कों को उठाया जाने लगा. ये वे लड़के हुआ करते थे जो अपनी क्षमता से देश को बदलने की ताकत रखते थे. लेकिन क्षमता का सही दिशा में अगर इस्तेमाल किया जाता तब ऐसा संभव था. यह वह दौर था जब वीरेंद्र प्रताप शाही जो कि हरिशंकर तिवारी के कट्टर थे और पूर्वांचल में ठाकुरों के प्रमुख नेता हुआ करते थे.

एक तरफ से हरिशंकर तिवारी (Hari Shankar Tiwari) जो योजनाओं को बेहतरीन तरीके से अमल करते और योजनाओं को लागू करने का काम उनके चेले-चपाटी किया करते थे. हरिशंकर तिवारी का दिमाग काफी तेज चलता था. राजनीति हो या बदमाशों की पहचान दोनों में उन्हें महारथ हासिल था. हरिशंकर तिवारी लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे. हालांकि कुछ खास लोग इनके थे जो बाबूजी (हरिशंकर तिवारी) की आंखों के इशारे और हाव भाव से समझ जाते थे कि आखिर बाबूजी का आदेश क्या है. ब्राह्मण ऐकता की बात करने वाले हरिशंकर तिवारी आगे चलकर ब्राह्मणों के बड़े नेता के रूप में उभरे.

वहीं वीरेंद्र शाही अपने नाम के स्वरूप ही गुण भी रखते थे. वे समय 1980 के दशक में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे. वे लोगों का सार्वजनिक रूप से जलील कर देते थे. खुले में दरबार लगाते, किसी का खौफ नहीं और खुली जीप में क्षेत्रभर में घूमते. उनके काफिले की गाड़ियों 4 से कब 40 हो जाती यह भी पता नहीं चलता था. शाही वादों और इरादे के इतने पक्के थे कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया. इस बीच जब जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने के लिए संपर्क साधा तो शाही ने खुले तौर पर टिकट लेने से इनकार कर दिया.

वीरेंद्र प्रताप शाही के गुरु

पूर्वांचल में जितने भी नेता या माफिया हुए हैं उनपर किसी न किसी का हाथ हमेशा से रहा है. ऐसी ही कहानी वीरेंद्र प्रताप शाही की है. वीरेंद्र प्रताप को तराशने का काम रवींद्र सिंह (Ravindra Singh) ने किया जो आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने और साल 1978 में जनता पार्टी से विधायक भी चुने गए. हालांकि यह वह दौर था जब पावर और वर्चस्व के लिए हत्या खून बहाना आम था. ऐसे में रवींद्र सिंह की लखनऊ में हत्या कर दी गई. इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुरों ने अपना नेता मान लिया और वीरेंद्र प्रताप शाही ‘शेरे पूर्वांचल’ के नाम से मशहूर हो गए.

ब्राह्मण और ठाकुरों की गोलबंदी

जेपी आंदोलन के समय गोरखपुर विश्वविद्यालय और आस पास के कॉलेजों से उन लड़कों की गोलबंदी की जाने लगी जो टैलेंटड होते थे. लेकिन जब वे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे प्रतिभाशाली नेताओं से मिलते तो उनका इरादा बदल जाता और बाहुबल के दम पर पूर्वांचल फतह करने की माद्दा रखते थे. जेपी आंदोलन ही वह समय था जब इन नेताओं ने युवाओं की ताकत को भांप लिया और नए नए लड़कों की भर्ती होने लगी. हरिशंकर तिवारी हाता (हरिशंकर तिवारी का आवास) में बैठ कर बड़े से बड़े मामले निपटाने लगे और वीरेंद्र प्रताप शाही के पास भी समस्याओं का तुरंत निपटान होने लगा.

गोरखपुर का विभाजन

1980 के दशक में ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर की लड़ाई के कारण गोरखुपर 2 भागों में बट गया. एक गुट हरिशंकर तिवारी तो दूसरा गुट वीरेंद्र प्रताप शाही को सपोर्ट करता. अपराध कर चुके लड़कों को इन नेताओं की शरण मिलने लगी. पुलिस और प्रशासन की मार से बचाने के लिए इन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाता और फिर जब वे कुछ समय बाद वापस आते तो उनके जीवन का मकसद पढ़ाई लिखाई और नौकरी से अलग हो गया होता था. वे बस अपने बाहुबल के दम पर जीतना चाहते थे.

हत्याओं का सिलसिला

गोरखपुर में आए दिन हत्याएं होने लगी. जब-तब रेडियो व अखबारों में हत्याओं की खबरें छपने लगी. लेकिन इन हत्याओं के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी ठेके कब्जाने को लेकर लड़ाई. दरअसल 1980 के दशक तक पूर्वांचल में विकास के लिए सरकारी परियोजनाएं आने लगी थी. खनन, शराब, रेलवे इत्यादि के ठेके पूर्वांचल में तेजी से आने लगे और विकास कार्य होने लगा. लेकिन जिसके पास सत्ता और शक्ति ठेका उसका. ऐसे में पूरे पूर्वांचल में 2 ही गुट ऐसे थे जिनके बीच लड़ाईयां होने लगी और गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में खूनी जंग की शुरुआत हो जाती है.

वीरेंद्र प्रताप शाही बने विधायक

साल 1980 के उपचुनाव में लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से शाही विधायक चुन लिए गए. बता दें कि लक्ष्मीपुर सीट महाराजगंज में पड़ती है और यही शाही का कार्यक्षेत्र व गढ़ बना. शाही भारी मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं 1985 के विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तब चिल्लूपार सीट से 3 बार के विधायक भृगुनाथ चतुर्वेदी थे. कहते हैं कि भृगुनाथ चतुर्वेदी ने कभी हरिशंकर तिवारी को अपने आगे टिकने नहीं दिया और ऐसे कई मौके आए जब वे हरिशंकर तिवारी के खिलाफ खड़े दिखे. लेकिन हरिशंकर तिवारी ये जानते ते कि अगर चिल्लूपार क्षेत्र को जीतना है तो बगैर भृगुनाथ चतुर्वेदी का आशीर्वाद लिए यह संभव नहीं है. चिल्लूपार विधानसभा सी से सटा है बड़लगंज जो कि दोहरीघाट के एकदम समीप है. यहां भृगुनाथ चतुर्वेदी के राजनैतिक वारिस डॉक्टर मुरलीधर दुबे अपनी प्रैक्टिस किया करते थे. एक दिन उनकी हत्या कर दी जाती है. आरोप ठाकुरों पर लगता है. तब भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास होता है कि अपनी जाति के लोगों का संरक्षण करना और बाहुबल का इस्तेमाल करना आवश्यक है.

ऐसे में हरिशंकर तिवारी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और वे भृगुनाथ चतुर्वेदी को अपनी बात समझा लेते हैं और उन्हें मना भी लेते हैं. अब हालात ऐसे हो गए थे कि भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को विधायक बनाने का मन बना लिया और जब कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से हरिशंकर तिवारी को टिकट दिलाया. हरिशंकर तिवारी इस समय जेल में थे और वहीं से पर्चा भरा. हरिशंकर तिवारी का दबदबा और भृगुनाथ चतुर्वेदी के आशीर्वाद से हरिशंकर तिवारी भारी मतों से चुनाव जीत गए और फिर क्या था. यहीं से राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया.

श्रीप्रकाश शुक्ला का उदय

आम ब्राह्मण परिवार में जन्में श्रीप्रकाश शुक्ला (Sri Prakash Shukla) की कहानी बड़ी दिलचस्प है. शरीर अच्छा होने के कारण मास्टर पिता ने बेटे को अखाड़े में भेजा. लेकिन एक दिन मामखोर गांव (श्रीप्रकाश शुक्ला की जन्मस्थली) के ही एक लड़के ने शुक्ला की बहन से बद्तमीजी की और फिर क्या था गुस्साए श्रीप्रकाश ने उसकी हत्या कर दी. प्रशासन की धर पकड़ जब शुरू हुई तो कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी ही थे जिसके कारण शुक्ला प्रशासन की गिरफ्त से बच पाया.

इस दौरान हरिशंकर तिवारी ने श्रीप्रकाश को अंडर ग्राउंड कर दिया. कुछ लोग कहते हैं के श्रीप्रकाश को बैंकॉक भेज दिया गया था. लेकिन इस बात की सत्यता कितनी है यह हम नहीं कह सकते हैं. लेकिन जब श्रीप्रकाश शुक्ला लंबे समय तक अंडर ग्राउंड रहने व हत्या के मामले के शांत होने के बाद गोरखपुर लौटा तबतक पैसे, पावर और वर्चस्व या दबदबा कहें ये सब श्रीप्रकाश को भाने लगे थे.

क्या है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी

श्रीप्रकाश शुक्ला समय के साथ बिहार के उस समय के मशहूर बाहुबली और नेता सूरजभान सिंह (Surajbhan Singh) का शागीर्द बन गया और सूरजभान सिंह के लिए काम करने लगा. लेकिन हरिशंकर तिवारी को यह बात रास नहीं आई और शुक्ला और तिवारी के बीच थोड़ी अनबन की शुरुआत हो जाती है. शुक्ला फिर ठेकेदारी करने लगा और कई ठेके शुक्ला को मिलने लगे. इस बीच शुक्ला ने राजनीति में जाने का मन बनाया और चिल्लूपार विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने का मन बनाया. लेकिन इस सीट पर तो हरिशंकर तिवारी का दबदबा और वर्चस्व था. ऐसे में हरिशंकर तिवारी ऐसा होने दें यह संभव नहीं है.

कहते हैं कि श्रीप्रकाश शुक्ला को इस समय लोग हल्के में ले रहे थे. यही कारण है कि श्रीप्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी के विरोधी वीरेंद्र शाही को लखनऊ में सरेआम गोली मार दी. कुछ मानते हैं कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर शुक्ला ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. वहीं कुछ कहते हैं कि शुक्ला अपने मकसद को तय कर चुका था और शक्ति का नशा उसपर हावी था. इस कारण उसने अपने दबदबे के लिए इस घटना को अंजाम दिया. हालांकि वीरेंद्र प्रताप शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी पर खतरे की सुई मंडरा रही थी.

श्रीप्रकाश का एनकाउंटर

श्रीप्रकाश शुक्ला ने चुनाव लड़ने के लिए चिल्लूपार सीट को चुना. कहते हैं कि शुक्ला ने इस सीट को लेकर और आपसी अनबन के कारण हरिशंकर तिवारी तक को धमकी दे डाली थी. लेकिन एक सुबह अखबारों में खबर छपती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की श्रीप्रकाश शुक्ला ने सुपारी ली है. इस समय तक शुक्ला के नाम का सिक्का पूरे उत्तर भारत में चलने लगा था और कई नेता, बाहुबलियों को शुक्ला ढेर कर चुका था. ऐसे में राज्य सरकार ने शुक्ला को गंभीरता से लिया और एसटीएफ का गठन किया. लंबी चेसिंग के बाद शुक्ला को एसटीएफ ने मार (Sri Prakash Shukla Encounter) गिराया. कुछ लोगों का ऐसा मत है कि शुक्ला ने कल्याण सिंह (Kalyan Singh) की हत्या की सुपारी नहीं ली थी, बल्कि हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कदम उठाया था. हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं करते.

इस समय तक राजनीति का अपराधिकरण हो चुका था और बड़े बड़े माफियाओं को राजनीतिक शह मिलने लगी और कुछ माफिया कुछ सफेद पोशाक में विधानसभा पहुंच गए. अब समय वह था जब मुख्तार अंसार (Mukhtar Ansari), धनंजय सिंह (Dhananjay Singh), बृजेश सिंह (Brijesh Singh), रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) का सिक्का अब पूर्वांचल में चलने लगा था.