UP Assembly Election 2022: उत्तर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है. चुनावी घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में उम्मीदवारों के नामों को लेकर उठापटक जारी है. ऐसे में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा सीट (Ayodhya Assembly Seat 2022) से चुनाव लड़ सकते हैं. सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर सहमित बन गई है. ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को अयोध्या से क्यों चुनाव में उतारा जा रहा है. क्या योगी के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ना फायदेमंद होगा या नहीं, इन सवालों के जवाब भी उतने ही कठिन है. हालांकि योगी को अयोध्या से चुनाव में उतारना सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है. क्योंकि अयोध्या भाजपा के गढ़ो में से एक है. साथ ही योगी आदित्यनाथ व गोरक्षापीठ का अयोध्या से पुराना नाता रहा है.

अयोध्या विधानसभा सीट क्यों है फायदेमंद (Why Ayodhya is Benificial For Yogi Adityanath)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. क्योंकि स्थानीय समीकरणों, धार्मिक पक्षों और राजनीतिक पक्षों सभी मायनों में भाजपा को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही अयोध्या सीट पर अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का प्रभाव बढ़ता है तो पूरे अवध प्रांत में भाजपा को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है तथा आस-पास के जिलों को भी भाजपा साध सकती है. अवध क्षेत्र में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर इत्यादि शामिल हैं. ऐसे में अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए इन जिलों में प्रभाव डाल पाना आसान हो जाएगा.

भाजपा का गढ़ है आयोध्या (Ayodhya Fort of BJP)

भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बनने से पहले अयोध्या विधानसभा सीट साल 1991 से पहले तक जनता दल और कांग्रेस पार्टी के कब्जे में थी. लेकिन राम मंदिर की ऐसी लहर की उठी की यह सीट भाजपा के नाम हो गई. तब से अबतक यह सीट केवल और केवल भाजपा के उम्मीदवारों के ही पास रहा है. हालांकि साल 2012 में भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था. इस दौरान समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया था. लेकिन साल 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पुन: अपने गढ़ अयोध्या पर जीत हासिल की और केसरिया परचम लहरा दिया.

अयोध्या से योगी का पीढ़ियों पुराना नाता

दरअसल योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर जब से सामने आई है लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर अयोध्या क्यों. जबकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और माना जाता है कि योगी को गोरखपुर में हरा पाना असंभव है. ऐसे में बता दें कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे. क्योंकि योगी का अयोध्या से दशकों पुराना नाता है. दरअसल अयोध्या के गोरक्ष पीठ से तीन पीढ़ियों का नाता है. उनके बाबा गुरु व तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ महाराज ने देश की आजादी के बाद 1949 में रामजन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा में बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं.

योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ महाराज की अध्यक्षता में साल 1984 में पुन: श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की ओर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई. इस दौरान जनजागरण के लिए सितंबर महीने में बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली तक के लिए रथयात्रा निकाली गई. हालांकि इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इस कारण इस रथयात्रा को नोएडा में ही रोक दिया गया. इसके बाद रामजन्मभूमि का ताला खोलने को लेकर आंदोलन छिड़ा. राम मंदिर आंदोलन के दौरान 30 अक्टूबर व 2 नवंबर 1990 में कारसेवकों पर गोली चलाई गई. इस बाबत कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया. बता दें कि इस आंदोलन में योगी आदित्यनाथ की सक्रिया भूमिका थी.

राममंदिर निर्माण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राममंदिर (Ram Mandir) के पक्ष में फैसला भी तब सुनाया गया जब राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और राज्य की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है. उन्हीं की देखरेख में राममंदिर निर्माण कार्य जारी है. वहीं योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम हटाकर उसे भी अयोध्या का भाग बना दिया. सरयू नदी में गिरने वाले नालों को बंद कराया गया. वहीं दीपोत्सव के जरिए वैश्विक मंच तक अयोध्या की चमक को पहुंचाने का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को जाता है.

बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 42 दौरे कर चुके हैं. दीपावली पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने ही करवाई है. यह कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में सुर्खियां बटोरती है. वहीं साधु संतों से लेकर भाजपा के कई नेता भी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर निमंत्रण दे चुके हैं. बता दें कि अयोध्या में कई विकास कार्यों व निर्माण कार्यों को भी योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तेजी से पूरा कराया जा रहा है.

पूर्वांचल की राजनीति

दरअसल पूर्वांचल (Poorvanchal Politics) की राजनीति में अयोध्या बेहद अहम कड़ी है और भाजपा इस सीट को साधना चाहती है. कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर तभी बैठ सकता है जब वह पूर्वांचल को जीत ले. क्योंकि सूबे की 33 फीसदी सीटें इसी इलाके से आती हैं. हालांकि बीते कई दशकों से इतिहास रहा है कि यहां का मतदाता किसी एक पार्टी के साथ नहीं चला है. हर 5 साल बाद एक पार्टी का दामन छोड़ किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लेता है. पूर्वांचल में कुल 28 जिले हैं. इन जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 164 है. ऐसे में भाजपा अब पूर्वांचल को अपने गढ़ के रूप में मजबूत करने में जुट चुकी है.