UP ASSEMBLY ELECTION 2022 | UP VIDHANABHA CHUNAV 2022: फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र (PHOOLPUR PAWAI VIDHANSABHA SEAT), आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है. यह उत्तर प्रदेश के 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 फूलपुर पवई के लिए 7 मार्च को होगा और परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जाएगा. इस बार इस सीट से वर्तमान विधायक अरुण कुमार यादव के पिता रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अरुण कुमार यादव फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए हैं. अबकी बार यहां से भाजपा ने रामसूरत राजभर को मैदान में उतारा है. रामसूरत राजभर 2017 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी से फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं. उन्होंने 1999 में आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था.Also Read - UP CHUNAV 2022: क्या ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर इस बार भी बजेगा का 'विजय' का डंका या दूसरे को मिलेगा मौका?

रमाकांत यादव आजमगढ़ से चार बार सांसद रह चुके हैं. एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं. आजमगढ़ में रमाकांत यादव का काफी प्रभाव माना जाता है. वैसे भी आजमगढ़ यादव बाहुल्य इलाका है, जिसकी वजह से स्वयं अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं. बसपा के टिकट पर इस बार शकील अहमद मैदान में हैं. Also Read - भड़काऊ भाषण मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज

फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में 2017 में 3,04,949 मतदाता थे, जिनमें से 1,67,027 पुरुष मतदाता और 1,37,922 महिलाएं थीं. इनमें से कोई नहीं (NOTA) विकल्प को 0.5% वोट मिले. Also Read - Mukhtar Ansari के बेटे के बिगड़े बोले - सपा सरकार बनने के बाद 6 महीने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, हिसाब लेंगे | Video

2017 में भाजपा के अरुण कुमार को मिली थी जीत

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फूलपुर पवई निर्वाचन क्षेत्र से 13 उम्मीदवार मैदान में थे. फूलपुर पवई भारतीय जनता पार्टी की 312 सीटों में से एक थी. यह भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी के अबुल कैस आजमी को सिर्फ 7,295 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीतने के साथ एक करीबी मुकाबला था.

शीर्ष तीन उम्मीदवारों ने अपने बीच 94.8% मतों का विभाजन किया. भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार यादव को कुल 68,435 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अबुल कैस आजमी को 61,140 वोट मिले. समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह यादव 38,099 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. शीर्ष तीन पार्टियों को क्रमश: 38.7%, 34.6% और 21.5% अंक मिले.

2012 में सपा प्रत्याशी को मिली थी जीत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी के श्याम बहादुर सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के अबुल कैस आजमी को 865 मतों से हराया.