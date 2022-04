UP-MP News: मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा की संज्ञा दी गई है तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ को बाबा की. दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक सामान्य या कॉमन बात कह लें तो वो है दोनों की ख्याति के बीच का बुलडोजर. मध्य प्रदेश में अपराधियों पर मामा के बुलडोजर चलने की बात कही जाती है तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया बाबा के बुलडोजर से डरते हैं. कल की ही बात करें तो खरगोर में हुई हिंसा के बाद मध्यप्रदेश के कई इलाकों में तनाव व्याप्त है और कर्फ्यू लगाया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि क्या गरीबों को जो परेशान करते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. खरगोन में गरीबों के घर जलाए गए. लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका घर उनका मामा बनवाएगा. घर जलाने वालों से तो हम निपट लेंगे.Also Read - UP Madarsa Teacher UPMTET: टीईटी की तर्ज पर होगी मदरसा में भी श‍िक्षकों की भर्ती, लागू होने जा रहे नए नियम

Shouldn’t bulldozers be used against those who trouble the poor… the houses of the poor were burnt in Khargone. They should not worry as ‘Mama’ will build their houses. We will recover from those who burnt their houses: MP CM Shivraj Singh Chouhan, in Bhopal (14.04) pic.twitter.com/s2v5DMGOyL

