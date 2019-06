नई दिल्ली. साहित्य, नाटक और सिनेमा जगत की जानी-मानी हस्ती गिरीश कर्नाड (Girish Karnad) का सोमवार को कर्नाटक के बेंगुलुरू में निधन हो गया. उनकी उम्र 81 साल थी. 19 मई 1938 को जन्मे गिरीश कर्नाड को फिल्मों की दुनिया में साहित्य की जगह दिलवाने वाले शख्सियत के रूप में जाना जाता है. फिल्मों से पहले नाटक की विधा में देश ने उनकी कलम का लोहा माना था. साहित्य में उनकी पहुंच को वर्ष 1998 में मिले उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान की उपलब्धि से समझा जा सकता है. कन्नड़ भाषा में नाटक और साहित्य की रचना करने वाले गिरीश कर्नाड को आधुनिक भारतीय नाटकों के लेखन के लिए हमेशा याद किया जाएगा.

अपनी रचनाओं से कीर्तिमान स्थापित करने वाले गिरीश कर्नाड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विषयों पर भी मुखर रहा करते थे. कुछ साल पहले जब कर्नाटक में उर्दू भाषा में छपने वाले लेखों में सरकार विरोधी बातें न छापने को लेकर विवाद हुआ, उस समय विभिन्न भाषाओं के लेखकों और साहित्यकारों के साथ गिरीश कर्नाड ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपनी बातें रखी थीं. वहीं, कर्नाटक चुनाव के समय टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए बयान पर भी जब सियासी विवाद उठ खड़ा हुआ, उस समय भी कर्नाड अपनी बातों पर अडिग रहे थे. अपने जीवन के 5 दशकों तक साहित्य और कला की दुनिया में सक्रिय रहे गिरीश कर्नाड ने सिर्फ साहित्यकार, नाटककार और कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे.

Girish Karnad, veteran actor and playwright, and Jnanpith awardee, passed away this morning. More details awaited pic.twitter.com/YiQT8kCEqD

— ANI (@ANI) June 10, 2019