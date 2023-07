Hindi Special Hindi

No Confidence Motion क्या होता है? विपक्ष के पास नंबर नहीं हैं, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों?

कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ No Confidence Motion लेकर आ रही हैं. लोकसभा अध्यक्ष में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इस पर अगले सप्ताह बहस हो सकती है. यहां जानिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है.

What is No Confidence Motion: कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी No Confidence Motion लाया गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी भी दे दी है. अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा होने की उम्मीद है. मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है. विपक्षी पार्टियों को यह भी पता है कि उनका यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास लोकसभा में 150 से भी कम सदस्य हैं. जबकि सत्तारूढ़ NDA गठबंधन के पास 330 से अधिक सदस्य हैं. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर हार तय होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना ही क्यों चाहता है. इसके साथ ही जानेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसका महत्व क्या है और तरीका क्या है?

अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा का नियम

विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लोकसभा की कार्यवाही के लिए नियम संख्या 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है. नियम के मुताबिक अगर सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव में पास नहीं होती है और अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है. लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, जो विपक्ष के पास है. अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के पास कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मौजूद होना जरूरी है.

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव – What is a No Confidence Motion?

मंत्री परिषद संविधान के आर्टिकल 75 के तहत एक प्रमुख जवाबदेह इकाई है. जब तक मंत्री परिषद को लोकसभा के अधिकतर सदस्यों का समर्थन हासिल है, तब तक वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मंत्री परिषद से मिलकर ही सरकार बनती है. जब तक सरकार को लोकसभा में आधे से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है, तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं होता है. अगर सरकार के पास कम से कम 50%+1 सदस्यों का समर्थन नहीं है तो बिना अविश्वास प्रस्ताव के भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है.

अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है – Significance of No Confidence Motion?

अगर अविश्वास प्रस्ताव में यह साबित हो जाए कि सरकार के पास 51 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन नहीं है. यानी इतने सदस्य सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो मान लिया जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है. अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष सरकार के सामने चुनौती पेश करता है कि वह सदन में अपना बहुमत साबित करे. ऐसे में सरकार को विश्वास मत (Vote of Confidence) पेश करना पड़ता है और यह साबित करना पड़ता है कि उसके पास अब भी बहुमत है. कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है.

अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है – Procedure to Move a No Confidence Motion in Parliament

लोकसभा के नियम 198 में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है. देश के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के लिए कोई विशेष धारा या आर्टिकल नहीं है. हालांकि, संविधान के आर्टिकल 75 में बताया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के लिए जवाबदेह है. अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया हम यहां बता रहे हैं –

विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य समर्थन करते हैं, तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. नियम 198 (1)(ए) में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति देने के लिए सदस्यों को बुला सकते हैं. नियम 198 (1) (बी) में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने वाले विपक्षी सदस्यों को प्रस्ताव के दिन सुबह 10 बजे तक लोकसभा के सेक्रेटरी-जनरल को औपचारिक नोटिस देना होगा. अगर वह 10 बजे तक नोटिस नहीं देते हैं तो उन्हें अगले दिन 10 बजे तक अपना प्रस्ताव जमा करना होगा. अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि प्रस्ताव सही है, तो नियम 198 (2) के तहत वह प्रस्ताव पढ़ने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने को कहते हैं. अगर प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित कर देते हैं. इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर इस पर विचार किया जाता है. नियम 198 (3) में कहा गया है कि अनुमति मिलने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन का कोई एक हिस्सा, पूरा दिन या कुछ दिनों की अनुमति दे सकते हैं. नियम 198 (4) के अनुसार सदन के निर्णय को फैसले को रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष चर्चा के लिए आवंटित दिन पर तय समय पर प्रश्न रखेंगे. नियम 198 (5) के अनुसार अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं. अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है. अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसलिए विश्वास मत के लिए कोई नियम नहीं हैं. इसे नियम 184 के तहत एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है.

विपक्ष के पास संख्याबल नहीं है, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों?

संसद का मानसून जब से शुरू हुआ है, तभी से मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा हो रहा है. इस हंगामे के बीच क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, कहीं भी कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भाग रही है. लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर का कहना है कि ‘यह विपक्षी दलों के गठबंधन ‘I N D I A’ का विचार है. हमारा मानना है कि सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर के मुद्दे पर बोलने को विवश करने के लिए आखिरी हथियार का इस्तेमाल किया जाए.’

मणिपुर के हालात

मणिपुर में दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो गत बुधवार, 19 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद देशभर में आक्रोश फैल गया और विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 4 मई 2023 का है. मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

