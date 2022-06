Origin of Covid-19: चीन के वुहान शहर की लैब (Wuhan Lab) से निकलकर पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण अब तक कुल 63 लाख, 28 हजार से ज्यादा लोग असमय काल के गाल में समा गए हैं. इस वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा भी 53 करोड़, 92 लाख, 7 हजार से ज्यादा पहुंच गया है. वुहान से निकले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाशक्ति अमेरिका रहा. अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 8 करोड़, 71 लाख, 14 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10 लाख, 35 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना से प्रभावित होने वाले देशों में दूसरे नंबर पर भारत है. यहां अब तक 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5 लाख, 24 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. कोरोना को लेकर चीन शुरू से ही शक के घेरे में रहा है. वायरस के चीन की लैब से लीक होने के दावे भी होते रहे हैं. इसकी जांच के लिए WHO ने एक विशेष समूह भी बनाया.Also Read - तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड19 के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 7500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित

दरअसल जब कोरोना वायरस महामारी घोषित हो गई और इसने दुनियाभर में तबाही मचानी शुरू की तो हर किसी की निगाह चीन पर थी. चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का प्रकोप बड़े देशों में सबसे कम चीन पर ही देखने को मिला. चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत नवंबर 2019 में हो गई थी. करीब ढाई साल बाद भी चीन अब तक सिर्फ 2 लाख, 26 हजार 580 संक्रमित ही मिले हैं और 5 हजार, 226 लोगों की मौत हुई है. जबकि अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, रूस, दक्षिण कोरिया, इटली, तुर्की, स्पेन, अर्जनटीना, जापान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मैक्सिको, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में लाखों लोग इस महामारी के कारण जान गंवा चुके हैं.

चीन से शुरू होने वाले वायरस से चीन जिस तरह से बड़े संक्रमण से बचा रहा, उसको लेकर हर किसी को चीन की नीयत पर शक है. इसी शक को आधार बनाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से इसकी जांच की मांग की गई. WHO ने कोरोना वायरस के कारण फैली कोविड19 महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक विशेष समूह गठित कर दिया. अब इस विशेष समूह का कहना है कि इस संबंध में अभी और अध्ययन की आवश्यकता है. समून का कहना है कि वायरस चीन की लैब से लीक होने के सिद्धांत पर और अधिक विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए.

ज्ञात हो कि WHO द्वारा गठित विशेष समूह का यह रूख महामारी की उत्पत्ति के बारे में WHO के प्रारंभिक मूल्यांकन से अलग है. पिछले साल WHO का कहना था कि इस बात कि ‘बहुत कम आशंका‘ है कि कोविड19 महामारी फैलने के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस चीन की लैब से इंसानों में फैला है.

WHO के विशेष समूह ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि महामारी की उत्पत्ति कैसे हुए यह समझाने के लिए मुख्य डाटा अब भी उपलब्ध नहीं है. यानी समूह को इस बात की तस्दीक करने के लिए अभी और डाटा की जरूरत है. वैज्ञानिकों ने कहा कि समूह ‘सभी उचित परिकल्पनाओं के व्यापक परीक्षण को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उपलब्ध होने वाले सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों को अपने पास रखेगा.’

समूह ने कहा कि चूंकि पहले भी लैब से बीमारियां फैलने के मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए इस सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि जब कोरोना वायरस अमेरिका में तबाही मचा रहा था, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कोरोना वायरस को चीन की वुहान लैब से निकलने की बात कही थी. उन्होंने तो खुले तौर पर कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहना शुरू कर दिया था.