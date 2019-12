Human Rights Day 2019: आज 10 दिसंबर पूरी दुनिया के लिए एक अहम दिन है. इस दिन ने पूरे विश्व को उसका अस्तित्व दिया है. कोई भी देश अपने देशवासियों से बनता है और वो देश का वासी अपने अधिकार का स्वप्न देखता है. इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आज के दिन साल 1948 में यूनाइटेड नेशन (United Nations) यानी संयुक्‍त राष्‍ट्र ने मानवाधिकारों पर एक डिक्लियरेशन जारी किया था, जो आम इंसान के अधिकारों के बारे में बात करता है. फिर साल 1950 में यूएन ने 10 दिसंबर की तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (World Human Rights Day) के रूप में घोषित कर दिया.

‘मानवाधिकार’ शब्द को अगर जमीनी स्तर पर समझा जाए तो ये हर मनुष्य का वो हक है जिसके बिना वो अधूरा है. स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, रोजगार जैसी हर मौलिक अधिकारों का वो मनुष्य हकदार है जो जीवित है. दुनिया भर के हर देश में ये मूलतः वो अधिकार है जो हर मनुष्य के लिए बेहद जरूरी है.

Youth participation is essential for achieving #GlobalGoals, and young people are drivers of political, economic and social transformation.

On Tuesday’s #HumanRightsDay, see how YOU can #StandUp4HumanRights: https://t.co/Fx0uQPmvW7 pic.twitter.com/fdDcdlziOK

