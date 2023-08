Hindi Special Hindi

Zero Shadow Day What Is It When It Happned Why It Happned And Where To Experiance

Zero Shadow Day: ऐसा वक्त भी आता है, जब साया भी साथ छोड़ देता है, जानिए ऐसा कब और क्यों होता है?

Zero Shadow Day: समय बड़ा बलवान होता है. कहते हैं ऐसा भी समय आता है, जब साया भी साथ छोड़ देता है. इस बात का मतलब बुरे वक्त से नहीं है, बल्कि खगोलीय घटना भी होती है, जब सच में परछाई भी इंसान का साथ छोड़ देती है.

Zero Shadow Day: जीरो शैडो डे, यानी एक ऐसा दिन जब कुछ समय के लिए साया भी साथ छोड़ देता है. वैसे तो हमारे यहां किसी का समर्थन करने के लिए अक्सर एक कहावत कही जाती है कि ‘फलां व्यक्ति साए की तरह उनके साथ रहता है.’ इसका मतलब यह है कि साया कभी साथ नहीं छोड़ता. लेकिन सालभर में दो अवसर ऐसे भी आते हैं, जब साया भी साथ छोड़ देता है. आज यानी गुरुवार 3 अगस्त 2023 एक ऐसा ही दिन है, आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लोगों के लिए वह क्षण 12.23 पर आया, जब उनके साए ने भी उनका साथ छोड़ दिया. घबराएं नहीं, कोई अनहोनी नहीं होने वाली है. ऐसा क्यों होता है, चलिए बताते हैं.

Trending Now

आखिर साया भी साथ क्यों छोड़ देता है?

हैदराबाद सिटी के लोगों के साथ आज जो हुआ, वैसा ही कुछ वह इसी साल 9 मई को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं. यह एक खगोलीय घटना (Celestial Event) है, जो साल में दो बार होती है. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लोग भी जीरो शैडो डे देख चुके हैं. 21 मई 2021 को तीन मिनट तक यहां साए ने भी लोगों का साथ छोड़ दिया था. Zero Shadow के दौरान किसी भी वस्तु की कोई परछायी नहीं बनती, फिर चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, बिल्डिंग आदि कुछ भी हो. यह खगोलीय घटना दिन के उस पहर में होती है, जब आसमान में सूर्य अपने उच्चतम स्तर पर चमक रहा होता है.

खोगलीय घटना का कारण भी जान लें

यह अद्भुत खगोलीय घटना उस दिन होती है, जिस दिन सूर्य अधिकत्तम पूर्वी छोर (True East) से निकलता है और अधिकत्तम पश्चिमी छोर (True West) पर डूबता है. साल में दो बार ऐसा होता है और इस दिन दोपहर को जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर चमक रहा होता है. इस दौरान सूर्य की किरणें धरती पर बिल्कुल सीधी यानी लम्बवत (Exactly Perpendicular) पड़ती हैं. इस समय कुछ मिनटों के लिए परछायी नहीं बनती है.

कहां होती हैं Zero Shadow Day की घटनाएं?

जैसा कि हमने ऊपर बताया Zero Shadow Day (ZSD) साल में दो बार आता है. लेकिन ऐसी खगोलीय घटनाएं होती कहां हैं? इसका उत्तर यह है कि ऐसी खगोलीय घटनाएं देखने के लिए आपको कर्क रेखा (Tropic of Cancer) और मकर रेखा (Tropic of Capricorn) के बीच के हिस्से में होना चाहिए. कर्क रेखा भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है. इसका मतलब है कि अगर आप मध्य भारत और दक्षिण भारत में रहते हैं तो आप Zero Shadow Day के गवाह बन सकते हैं. इसका मतलब यह भी है कि अगर आप उत्तर भारत यानी कर्क रेखा से उत्तर दिशा में रहते हैं तो आप इस खगोलीय घटना का अनुभव नहीं कर सकते.

इम्पोर्टेंट लेसन समझ लें

ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है. इसी अवस्था में वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से ही धरती पर अलग-अलग मौसम बनते हैं. एक साल में पृथ्वी अपनी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ चली जाती है. जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चमकता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं और जब यह भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर अधिक चमकता है तो उसे दक्षिणायण कहा जाता है. इसलिए जब सूर्य की दिशा उत्तर की ओर होती है तो उस समय एक बार Zero Shadow Day आता है और दूसरी बाद जब सूर्य की दिशा दक्षिणायण होती है, तब भी जीरो शैडो डे देखने को मिलता है. मई और जुलाई या अगस्त में दो बार यह खगोलीय घटना होती है. यह घटना कुछ सेकेंड्स के लिए होती है, और कई बार 2-3 मिनट तक ऐसा हो सकता है.

RECOMMENDED STORIES