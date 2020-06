10 Years of Virat Kohli In T20Is: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए 12 जून का दिन बेहद खास है. कोहली ने इस दिन साल 2010 में अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में अपने डेब्यू मैच में नाबाद 26 रन की पारी खेली थी. टीम इंडिया ने इस मैच को 30 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से अपने नाम किया था. Also Read - जब टीम इंडिया ने बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत, हार्दिक पांड्या ने MS Dhoni की रणनीति का किया खुलासा

जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 111 रन बनाए थे. भारत की ओर से यूसुफ पठान ने सर्वाधिक नाबाद 37 जबकि कप्तान सुरेश रैना ने 28 रन बनाए. Also Read - 'खाली स्टेडियम में भी IPL 2020 आयोजन को तैयार BCCI'

कोहली के टी20 में डेब्यू किए आज 10 साल हो गए. आधुनिक क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक कोहली ने इस दौरान कई ऐसी पारियां खेली जिससे टीम इंडिया आसानी से जीतने में सफल रही. Also Read - यूनिस खान बोले- विराट कोहली की तरह लीजैंड बनने का माद्दा रखता है ये बल्लेबाज

क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेट में 10 साल पूरा होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. हैशटैग #10YearsOfKingKohliInT20I सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है.

RCB fans are THE BEST pic.twitter.com/PtUOTAT3B7

#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣, @imVkohli made his T20I debut against Zimbabwe, helping India register a 6️⃣ wicket victory!

Drop a to congratulate Captain Kohli on an incredible decade in T20I cricket! #10YearsofKingKohliInT20Is pic.twitter.com/wxcxA54Uko

