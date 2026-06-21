FIFA World Cup: रिकॉर्ड स्पीड से पार हुआ 100 गोल का आंकड़ा, 2026 ने तोड़ दिए दशकों पुराने रिकॉर्ड

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लगातार हाई-स्कोरिंग मुकाबलों ने इस वर्ल्ड कप को अब तक के सबसे रोमांचक टूर्नामेंटों में शामिल कर दिया है.

Written by: Nandan Singh
Published: June 21, 2026, 2:11 PM IST
FIFA World Cup
फीफा वर्ल्ड में गोलों की बारिश. (Photo/IANS)
  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिख रहा गजब रोमांच
  • 33 मैच में हो गए 100 गोल
  • टूट गया पिछले 68 सालों का रिकॉर्ड
  • नीदरलैंड ने भी बनाया शानदार रिकॉर्ड

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच गोलों के साथ चरम पर है. महज 33 मैचों में 100 गोल का आंकड़ा पार हो चुका है, जिससे यह टूर्नामेंट पिछले 68 सालों में सबसे अधिक गोल देखने वाले शुरुआती वर्ल्ड कपों में शामिल हो गया है. साल 1958 के बाद वर्ल्ड कप के एक संस्करण में यह सबसे कम मुकाबलों में 100 गोल लगे हैं. मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस ने 12 जून को साउथ अफ्रीका पर 2-0 की जीत में इस वर्ल्ड कप में स्कोरिंग की शुरुआत की. नीदरलैंड्स के कोडी गैकपो ने स्वीडन पर 5-1 की जीत में नीदरलैंड्स का तीसरा गोल करके इस साल के टूर्नामेंट का 100वां गोल किया. सिर्फ 33 मैचों में 100 गोल तक पहुंचना 68 साल के टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.

33 मैच में 100 गोल

इससे पहले 1982 और 2014 के वर्ल्ड कप में 100 गोल का आंकड़ा 36 मैचों में पूरा हुआ था, जबकि 1978 और 1994 में इसके लिए 38 मैच लगे थे. हालांकि, सबसे तेज 100 गोल स्विट्जरलैंड में 1954 में हुए वर्ल्ड कप में लगे थे. इस विश्व कप में 100 गोल सिर्फ 20 मैच में लगे थे. उस टूर्नामेंट का खिताब वेस्ट जर्मनी ने जीता था. इसके अलावा, नीदरलैंड्स ने भी एक खास उपलब्धि हासिल की. टीम फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 100 गोल करने वाली सिर्फ आठवीं टीम बनी है.

और पढ़ें: FIFA World Cup के नॉकआउट दौर में पहुंचा जर्मनी, कोटे डी आइवर को 2-1 से दी मात

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नीदरलैंड्स ने बनाया गजब रिकॉर्ड

नीदरलैंड्स ने एकतरफा मुकाबले में स्वीडन को 5-1 से शिकस्त दी. नीदरलैंड्स ने इस जीत के साथ ही ग्रुप एफ में पहला स्थान भी हासिल किया. टीम की ओर से ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो ने दो-दो गोल दागे. ब्रायन ने मैच के 5वें और 17वें मिनट में गोल दागा. वहीं, कोडी ने 47वें और 54वें मिनट में गोल किया. नीदरलैंड्स की तरफ से पांचवां गोल क्राइसेंसियो समरविले ने किया. वहीं, स्वीडन की तरफ से एकमात्र गोल एंथनी एलंगा ने मैच के 59वें मिनट में किया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाने हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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