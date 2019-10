14 साल के आर प्रग्गनानंद (R Praggnanandhaa) ने मुंबई में चल रहे विश्व यूथ शतरंज चैंपियनशिप ( World Youth Chess Championship) की अंडर-18 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता।

विश्व यूथ शतरंज चैंपियनशिप के आधिकारिक अकाउंट से मेडल से सम्मानित किए गए प्रग्गनानंद का वीडियो भी पोस्ट किया गया। प्रग्गनानंद ने 2700 से ज्यादा की प्रदर्शन रेटिंग के साथ 9/11 का अजेय स्कोर बनाया।

That’s the walk of a WINNER!!! U18 Champion Praggnanandhaa walks to receive his first GOLD in U18 category!!!#chess #championsoflife #WorldYouthChessChampionship pic.twitter.com/RAILw4VzmE

— World Youth Chess Championship (@WorldChess2019) October 12, 2019