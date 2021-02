India vs England, 1st Test: जो रूट (Joe Root) के दोहरे शतक के दम पर इंग्‍लैंड की टीम ने चेन्‍नई टेस्‍ट के दूसरे दिन स्‍टंप की घोषणा होने तक आठ विकेट के नुकसान पर 555 रन बना लिए हैं. जो रूट ने मैच में 337 गेंदों का सामना किया और वो 218 रन बनाने के बाद शाबाज नदीम की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हो गए. Also Read - IND vs ENG: दोहरा शतक जमाकर विराट, स्मिथ और विलियमसन के क्लब में लौटे Joe Root

इंग्‍लैंड की टीम ने दूसरे दिन 263/3 से आगे खेलना शुरू किया. जो रूट (Joe Root) ने शुक्रवार तक 128 रन बनाए थे. पहले सेशन के दौरान उन्‍होंने अपने डेढ़सो रन पूरे किए. दूसरे छोर पर मौजूद बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) ने उनका बखूबी साथ निभाया. स्‍टोक्‍स ने 118 गेंदों का सामना करने के बाद 82 रन की पारी खेली. दोनों ने साथ मिलकर 124 रन की अहम साझेदारी बनाई. पहले सेशन के खेल के दौरान भारत विकेट से महरूम रहा. Also Read - IND vs ENG: Joe Root ने भारत के खिलाफ ठोका दोहरा शतक, रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी

लंच के बाद शाबाज नदीम ने बेन स्‍टोक्‍स को आउट किया. चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने स्‍टोक्‍स का कैच पकड़ा. नए बल्‍लेबाज ओली पोप (34) के साथ मिलकर जो रूट ने 86 रनों की साझेदारी बनाई. इस दौरान रूट ने अपना दोहरा शतक भी पूरा किया. अश्विन ने पोप को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. Also Read - 'भारत को भारत में हरा सकता है इंग्‍लैंड, Joe Root को निभानी होगी एलिस्‍टर कुक वाली भूमिका'

इसके बाद जोस बटलर (Jos Buttler) ने कप्‍तान के साथ पारी को आगे बढ़ाया. 30 रन पर खेल रहे बटलर को इशांत शर्मा ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. बटलर गेंद को छोड़ने के चक्‍कर में बोल्‍ड हुए. अगली गेंद पर इशांत ने जोफ्रा आर्चर को भी बोल्‍ड कर दिया. दिन का खेल खत्‍म होने तक डोमनिक बेस 28 और जेक लीच छह रन बनाकर खेल रहे हैं.