किसी भी क्रिकेट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मैच के बाद 'मैन ऑफ द मैच' चुना जाता है. इस दौरान उन्हें ट्रॉफी या अन्य चीज देकर पुरस्कृत किया जाता है. हाल में कश्मीर के टेकीपोरा कुपवारा (Cricket League in Kashmir's Tekipora Kupwara) में एक क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था. इस लीग में मैन ऑफ द मैच (Man of the Match award) चुने गए खिलाड़ी को ऐसा चीज देकर पुरस्कृत किया गया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता उसे मैच के बाद 2.5 किलो की मछली (2.5 kg fish as MoM) दी गई. पत्रकार फिरदॉस हसन ने अपने सोशल मीडिया टिवटर अकाउंट पर इसके कुछ फोटो शेयर किए और कुछ समय बाद ये तेजी से वायरल हो गया. क्रिकेट फैंस ने कई रोचक कमेंट किए हैं.

लीग को फेमस करने के लिए दी गई मछली

कश्मीर के एक अन्य पत्रकार ने फिरदॉस के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि लीग को फेमस करने के लिए ऐसा किया गया. फिरदॉस ने कहा कि आयोजनकर्ताओं ने ग्राउंड की दयनीय दशा को दिखाने के लिए भी ऐसा किया था. ग्राउंड की स्थिति बेहद खराब थी. खिलाड़ियों ने खुद पैसा इकट्ठा कर ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया.

Recently, in a cricket match at Tekipora Kupwara, a 2.5 Kg fish was given as Man of the Match award. #CricketDhamaka#ESPN #IPL2020 #kashmircricket pic.twitter.com/fQ7VAJ7Gvb — Firdous Hassan (@FirdousHassan) September 21, 2020

बुमराह को मिल चुकी है मिनी ट्रक

जहां तक मैन ऑफ द मैच में दिए जाने वाले पुरस्कार की बात है तो इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिनी ट्रक पुरस्कार के रूप में मिल चुका है. बुमराह को साल 2017 में श्रीलंका दौरे पर मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मिनी ट्रक दिया गया था. इसके अलावा साल 2013 में ढाका प्रीमियर लीग में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चावल बनाने वाला कुकर मिल चुका है.