icc u19 world cup 2020: मौजूदा चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी के 13वें अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई. आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 17 जनवरी से 9 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में होगा.

प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुाअत 19 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ करेगी. टीम की उप कप्तानी ध्रुव चंद जुरेल संभालेंगे.

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया टिवटर पर खिलाड़ियों का एक वीडियो अपलोड किया है जिसका कैप्शन है, ‘अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए आज रवाना हो रही है जहां उसे बाइलेट्रल सीरीज और चतुष्कोणीय सीरीज के बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है.’

It is time to defend our crown!

India U19 left for South Africa today where they will take part in a bilateral series and a quadrangular series followed by the U19 Cricket World Cup! pic.twitter.com/p9szCESNen

— BCCI (@BCCI) December 20, 2019