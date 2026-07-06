FIFA World Cup 2026: उलटफेर का शिकार हुई नेमार की ब्राजील,नॉर्वे ने कर दिया हक्का बक्का

5 बार की चैम्पियन ब्राजील नॉर्वे से 1-2 से हारकर बाहर हो गई. नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड ने 2 गोल दागकर नॉर्वे के लिए इतिहास रच दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 6, 2026, 9:09 AM IST
Norway Beat Brazil
नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर किया बाहर, एक्शन में एर्लिंग हालैंड (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • पहली बार FIFA वर्ल्ड कप के क्वॉर्टर फाइनल में पहुंची नॉर्वे
  • 5 बार की चैम्पियन ब्राजील को 2-1 से दी पटखनी
  • एर्लिंग हालैंड मैच की हीरो, नॉर्वे की ओर से दोनों गोल पर लिखा अपना नाम
  • क्वॉर्टर फाइनल में 12 जुलाई को नॉर्व की इंग्लैंड से होगी भिड़ंत

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. नॉर्वे ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. नॉर्वे की जीत के नायक एर्लिंग हालैंड (Erling Haaland) रहे, जिन्होंने मैच में दो गोल दागे.

पहली बार क्वॉर्टर फाइनल में नॉर्वे

इस जीत के साथ ही नॉर्वे ने पहली बार वर्ल्ड कप के क्वॉर्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. मैच की शुरुआत में दोनों टीमों का डिफेंस दमदार नजर आया और पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका. हालांकि, ब्राजील को गोल करने के कई अच्छे मौके मिले, लेकिन टीम उन्हें भुनाने में नाकाम रही. अब 12 जुलाई (रविवार) को क्वॉर्टर फाइनल में उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा.

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मैच में पेनल्टी पर चूक कर गया ब्राजील

पहले हाफ में मैथियस कुन्हा को क्रिस्टोफर एजर द्वारा किए गए फाउल की वीएआर समीक्षा की गई, जिसके बाद ब्राजील को पेनल्टी मिली. हालांकि, ब्रूनो गुइमारेस इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह पेनल्टी पर गोल नहीं कर सके. ब्रूनो के शॉट को नॉर्वे के गोलकीपर ओर्जन नायलैंड ने नाकाम किया. सिर्फ ब्रूनो ही नहीं, बल्कि नायलैंड ने ग्रेबियल मार्टिनेली, विनीसियस जूनियर, रयान और ब्रूनो गुइमारेस के कई और प्रयासों को भी पहले हाफ में विफल किया.

नॉर्वे ने ब्राजील के डिफेंस का लिया लगातार टेस्ट

दूसरे हाफ में ब्राजील ने पहले गोल की तलाश में कुछ बदलाव किए और मैदान पर एंड्रिक को उतारा गया. मैच के 52वें मिनट में एंड्रिक को गोल करने का सुनहरा मौका भी मिला, लेकिन वह इसे मौके को भुना नहीं सके. इसके बाद नॉर्वे ने ब्राजील के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाना शुरू किया.

नेमार ने दागा ब्राजील का इकलौता गोल

मैच के 79वें मिनट में नॉर्वे को आखिरकार सफलता मिली. एर्लिंग हालैंड ने नॉर्वे की ओर से इस मुकाबले का पहला गोल दागा. इसके बाद मुकाबले के 90वें मिनट में हालैंड ने टीम की बढ़त को जल्द ही 2-0 में तब्दील कर दिया. मैच के इंजरी टाइम में पेनल्टी पर नेमार जूनियर ने ब्राजील के लिए मुकाबले का पहला गोल तो दागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. क्वॉर्टर फाइनल में नॉर्वे का सामना मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से 11 जुलाई को होगा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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