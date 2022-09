36th National Games: 36वें राष्‍ट्रीय खेलों का शुभारंभ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया. करीब दो सप्‍ताह चलने वाले इन खेलों के दौरान देश भर से सात हजार एथलीट हिस्‍सा लेंगे. 29 सितंबर से 12 अक्‍टूबर तक राष्‍ट्रीय खेलों का आयोजन होगा. प्रभानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा, “पहले हमारे खिलाड़ी 100 अंतरराष्‍ट्रीय आयोजनों में 25 विषयों में भाग लेते थे, जो अब 300 से अधिक अंतरराष्‍ट्रीय आयोजनों में 40 विषयों तक हो गया है. सरकार नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के कौशल का उपयोग करने की भी योजना बना रही है.”Also Read - WATCH : गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने किया जमकर डांस

Sports is a great unifier. Inaugurating the National Games being held in Gujarat. https://t.co/q9shNsjA3A

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2022