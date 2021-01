सिडनी वनडे में दूसरी पारी की शुरुआत होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत चोटिल हो गए हैं. अब दूसरी पारी के दौरान रिद्धिमान साहा विकेट के पीछे जिम्‍मेदारी संभालेंगे. Also Read - Rashmi Rocket First Look: 'रश्मि रॉकेट' का फर्स्ट लुक रिलीज, तस्वीरों में दिखा सुप्रिया-तापसी का प्यार

आईसीसी की तरफ से ट्वीट कर बताया गया, "बल्‍लेबाजी के दौरान रिषभ पंत की कोहनी पर चोट लग गई थी. रिद्धिमान साह भारत के लिए विकेटकीपिंग करेंगे."

Rishabh Pant has been taken for scans after having been hit on the elbow while batting.

Wriddhiman Saha will keep the wickets for India.#AUSvIND pic.twitter.com/Ije2erkuzU

— ICC (@ICC) January 9, 2021