शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्टेडियम में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना, जब दुनिया के दो महान टेनिस खिलाड़ियों स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर (Roger Fedrer) और स्पेन के राफेल नडाल (Rafael Nadal) के बीच हुए चैरिटी मैच को देखने 51,954 लोग पहुंचे। आयोजकों का कहना है कि इससे पहले किसी टेनिस मैच में 50 हजार से अधिक दर्शक नहीं जुटे। ये एक नया रिकार्ड है।

Record-breaking!

An incredible 51,954 people were in attendance for #MatchInAfrica! pic.twitter.com/NfZTI9nBxk

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020