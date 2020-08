भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने 18 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो ऑफिशियल टिवटर अकाउंट पर अपलोड किया है. इस वीडियो में 7 साल की एक बच्ची जिसका नाम परी शर्मा (Pari Sharma) है वह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) की तरह बेहद खूबसूरती से हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिखाई दे रही है. आकाश ने इस वीडियो में कमेंट्री भी की है. उन्होंने इस बच्ची की हेलीकॉप्टर शॉट के खेलने की कौशल की जमकर सराहना की है. Also Read - IPL 2020 : रविंद्र जडेजा ने CSK के कंडीशनिंग कैंप से बनाई दूरी, MS Dhoni सहित ये खिलाड़ी होंगे हिस्सा

आकाश चोपड़ा के अलावा पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain), माइकल वॉन (Michael Vaughn) और माइक अर्थटन (Mike Atherton) भी बच्ची का वीडियो देख दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए.

आकाश चाेपड़ा ने थंडर बोल्ट बताया

चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, ‘गुरुवार थंडरबोल्ट.हमारी अपनी परी शर्मा. क्या वह सुपर प्रतिभाशाली नहीं है?’ केवल चोपड़ा ही नहीं बल्कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर भी बच्ची के हुनर को देखकर हैरान हैं. उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Thursday Thunderbolt…our very own Pari Sharma. Isn’t she super talented? #AakashVani pic.twitter.com/2oGLLLAadu — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 13, 2020

This is a great video !! For so many different reasons….. https://t.co/amtkFIY2Lw — Nasser Hussain (@nassercricket) April 22, 2020

Have a look at this video .. Pari Sharma .. 7 yrs old .. Her movements are as good as it gets pic.twitter.com/yeVGd9svKb — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 22, 2020



मांजरेकर ने लिखा, ‘मैंने देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस की जाती है. धोनी ने विकेट के बिल्कुल करीब गेंद पकड़ने के हुनर के साथ ही बल्लेबाजी की अलग तरह की तकनीक को फेमस किया है, जो उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए अच्छा ऑप्शन है.’

I see now helicopter shot being actually practiced. Along with collecting the ball very close to the stumps as keeper, this is another cricketing technique Dhoni has popularised as great options for budding cricketers. https://t.co/vJcurZyyFh — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 13, 2020



वीडियो में हेलीकॉप्टर शॉट लगाती हुई दिख रही परी शर्मा, हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है.