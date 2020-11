भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के घर में कोविड- 19 (Covid- 19) का एक मामले सामना आया है. इसके बाद से गंभीर ने खुद आइसोलेट कर लिया है. इस पूर्व बल्लेबाज ने भी अपना कोविड- 19 टेस्ट कराया है. हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है. Also Read - सैम कर्रन भविष्य में तीनों फॉर्मेट में विश्व का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बन सकता है: गौतम गंभीर

गंभीर ने टि्वटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'घर में एक मामला मिलने के कारण, मैं आइसोलेशन में आ चुका हूं और कोविड (COVID) के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं. सभी से गुजारिश करता हूं कि सभी गाइडलाइन्स का पालन करें और इसे हल्के में न लें. सुरक्षित रहें.'

Due to a case at home, I have been in isolation awaiting my COVID test result. Urge everyone to follow all guidelines & not take this lightly. Stay safe!

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 6, 2020