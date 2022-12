"एमबाप्पे के लिए मौन रखें...... जो मर चुका है!", अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने उड़ाया गोल्डन बूट विजेता का मजाक

फ्रांस को हरा 36 सालों के लंबे इंतजार के बाद फीफा विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना टीम ने इस यादगार जीत का दिल खोलकर जश्न मनाया. रविवार रात को ये रोमांचक फाइनल मैच खत्म होने के बाद अर्जेंटीना टीम के ड्रेसिंग रूम से जश्न मनाते हुए खिलाड़ियों के कई वीडियो सामने आए. हालांकि इनमें से एक वीडियो गलत कारणों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अर्जेंटीना की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले एमिलियानो मार्टिनेज (Emiliano Martinez) ने विश्व कप जीत के बाद अर्जेंटीना के ड्रेसिंग रूम में जश्न के दौरान गोल्डन बूट विजेता फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) का मजाक उड़ाया.