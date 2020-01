नई दिल्ली: बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और NBA स्टार कोबी ब्रायंट (Kobe Bryant) के मौत की खबर से पूरी दुनिया शोक के लहर में डूब गई है. रविवार को हेलिकॉप्टर क्रैश होने की वजह से कोबी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में उस वक्त इस दिग्गज खिलाड़ी के साथ अन्य 4 लोग भी सवार थे जिसमें उनकी 13 वर्षीय बेटी गियाना भी थी. लॉस एंजेलेस के पास हुए इस हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार किसी वजह से हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो नीचे गिरते ही क्रैश हो गया. इस हादसे ने खेल जगत से लेकर पूरी दुनिया को विचलित कर दिया है. कई हस्तियों ने कोबी के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, राफेल नडाल जैसे कई लोग शामिल हैं.

यहां देखिए कुछ ट्वीट्स और पोस्ट:

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और NBA स्टार कोबी ब्रायंट और बेटी की हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत

The mamba academy getting news of Kobe. This is soul crushing. Love your loved ones.pic.twitter.com/FBQ3ar7HU2 — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) January 26, 2020

Just landed in Miami… heart’s heavy after the passing of a true legend. Truly cannot believe it. Thank you for everything!! True inspiration! #RIPMamba pic.twitter.com/fPObvGClzQ — Raheem Mostert (@RMos_8Ball) January 27, 2020

For many people, Kobe was basketball in their growing up years, many became NBA fans because of Kobe. May him and his young daughter, Gianna rest in peace #MambaForever pic.twitter.com/xoJp3vglk0 — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 27, 2020

A true legend of the sporting world! Rest In Peace dear Kobe and his daughter. May the family have immense strength to overcome this sad time. #RIPLegend pic.twitter.com/N8WDGZCHK1 — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) January 26, 2020

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

कोबी ब्रायंट ने नेशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (NBA) के लिए 20 साल खेला और इस अवधि में उन्होंने 5 चैंपियनशिप्स पर अपना नाम दर्ज कराया. गार्जियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर होने के बाद उन्होंने मीडिया में कदम रखा. साल 2018 में उन्हें डियर बास्केटबॉल नाम सी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला. आपको यह भी बता दें किकोबी ब्रायंट ने अपने करियर में कई बड़े अवार्ड्स को अपने नाम किया. साल 2008 और 2012 ओलंपिक में यूएसए टीम के लिए दो स्वर्ण पदक भी जीता था.