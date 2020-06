पूर्व पाकिस्‍तानी कप्‍तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) कोरोनावायरस से ग्रस्‍त हैं. उन्‍होंने स्‍वयं इसकी जानकारी बीते दिनों ट्विटर के माध्‍यम से अपने फैन्‍स को दी थी और साथ ही जल्‍द से जल्‍द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील भी की थी. Also Read - देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कल मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर बात करेंगे पीएम मोदी

शाहिद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्रिकेट जगत के दिग्‍गज से लेकर फैन्‍स तक ने उनके लिए दुआ की. हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोर्ल्‍स ने उन्‍हें बीते दिनों कश्‍मीर को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर आड़े हाथों भी लिया.इसी बीच एक ट्रोलर ने यहां तक लिख दिया कि शाहिद अफरीदी को उनके किए की सजा मिली है. उन्‍होंने जो किया वैसा ही उन्‍होंने पाया है.

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) इस तरह से अफरीदी के खिलाफ की गई टिप्‍पणीयों से खासे नाराज हैं. उन्‍होंने ऐसे ही एक ट्रोलर को लताड़ लगाते हुए लिखा, “तुम सच में गंभीर होकर यह बात बोल रहे हो. लगता है मानवता और संवेदनशीलता अब पुरानी बातें हो गई हैं. मैं शाहिद अफरीदी के तेजी से रिकवर होने की कामना करता हूं. हम आपके साथ हैं.”

Are we serious?? Sensitivity…humanity…thing of the past?? Wish you a speedy recovery, Shahid. May the force be with you pic.twitter.com/RlBBi5zBzs

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 14, 2020