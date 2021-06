Aakash Chopra World Test XI: भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) टेस्‍ट मुकाबले के लिए वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप में भाग लेने वाली तमाम टीमों के क्रिकेटर्स को चुनते हुए प्‍लेइंग इलेवन तैयार की है. खासबात ये है कि इस टीम में भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) को जगह नहीं दी गई है. Also Read - Tim Southee Auction WTC Jersey: केंसर पीड़ित बच्‍ची के लिए साउदी की दरियादिली, अबतक लगी इतनी बोली

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) की वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप इलेवन में चेतेश्‍वर पुजारा और अजिंक्‍य रहाणे भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. ओपनिंग जोड़ी के लिए आकाश ने रोहित शर्मा के साथ श्रीलंकाई बल्‍लेबाज दिमुथ करुणारत्‍ने का चुना है. नंबर तीन पर बल्‍लेबाजी के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने को जगह दी गई है.

विराट की जगह टीम में नंबर-4 के लिए शामिल किए गए इंग्‍लैंड के कप्‍तान जो रूट को टीम के नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी भी सौंपी गई है. यूं तो भारतीय तेज बैट्री को मौजूदा वक्‍त में सबसे घातक माना जाता है लेकिन आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) की टीम में मोहम्‍मद शमी, इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह में से कोई भी अपनी जगह नहीं बना पाया है.

तेज गेंदबाजी के लिए आकाश (Aakash Chopra) की टीम में ऑस्‍ट्रेलिया के पैट कमिंस व जोश हेजलवुड और इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड को चुना गया है. विकेटकीपिंग की भूमिका में आकाश रिषभ पंत को अपनी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप इलेवन में देखना चाहते हैं. जबकि ऑलराउंडर के रूप में उन्‍होंने इंग्‍लैंड के बेन स्‍टोक्‍स को चुना.

आकाश चोपड़ा की वर्ल्‍ड टेस्‍ट इलेवन (Aakash Chopra World Test XI)

रोहित शर्मा, दिमुथ करुणारत्ने, मार्नस लाबुशेन, जो रूट (कप्‍तान), स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, रिषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, पैट कमिंस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोश हेजलवुड.