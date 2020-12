Trending Cricket News Today: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच (IND vs AUS, 2nd T20I) रविवार को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है. पहला मैच हारकर कंगारू टीम पहले ही बैकफुट पर है. इस मैच से पहले ऑस्‍ट्रेलिया के फैन्‍स के लिए एक बुरी खबर आई है. कप्‍तान एरोन फिंच (Aaron Finch) के कूल्हे में चोट लगी है. ऐसे में उनके सिडनी में होने वालो आगामी मैच में खेलने पर संदेह जताया जा रहा है. Also Read - IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming Online: जानें कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) पहले ही हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टी20 सीरीज से बाहर हैं. ऐसे में अगर फिंच भी बाहर हो जाते हैं तो ऑस्‍ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग जोड़ी के लिए नए सिरे से मशक्‍कत करनी होगी.

कैनबरा टी20 के बाद एरोन फिंच (Aaron Finch) ने फोक्‍स क्रिकेट से बातचीत के दौरान कहा, "पहले टी20 मुकाबले के दौरान कूल्हे पर चोट लगी थी. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता गया चोट की स्थिति और खराब होती चली गई. मुझे अपनी चोट पर कल स्‍कैन कराना होगा तभी पता चलेगा कि ये कितनी गंभीर है."

भारतीय टीम पहले ही वनडे सीरीज में 1-2 से शिकस्‍त झेल चुकी है. ऐसे में फिंच टी20 सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो भारतीय टीम को मेजबानों के खिलाफ बड़ी बढ़त मिल जाएगी. विराट सिडनी टी20 जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.