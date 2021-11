AB de Villiers Retirement: दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी. इसका मतलब अब वह IPL में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से भी मैदान पर खेलते नजर नहीं आएंगे. टी-20 फॉर्मेट के सबसे ‘खतरनाक’ बल्लेबाजों में शुमार डिविलियर्स ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की. दक्षिण अफ्रीका के लिए डिविलियर्स ने 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 मैच खेले हैं.Also Read - Ab de Villiers Retirement: एबी डिविलियर्स ने सभी प्रारूपों से लिया संन्‍यास, IPL में भी नहीं दिखाएंगे जौहर !

AB de Villiers ने कहा, ‘यह असाधारण सफर रहा है, लेकिन मैंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है.’ उन्होंने कहा, ‘अपने बड़े भाइयों के साथ घर के अहाते में खेलने से लेकर अब तक मैंने खेल का पूरा मजा लिया है. अब 37 वर्ष की उम्र में लगता है कि लौ अब उतनी तेज नहीं रह गई है.’ Also Read - नंंबर-3 पसंदीदा लेकिन भारतीय टीम के लिए लचीलापन दिखाने को तैयार हैं सूर्यकुमायर यादव

डिविलियर्स ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता, भाइयों, पत्नी डेनियेले और बच्चों के सहयोग और बलिदानों के बिना यह संभव नहीं होता. मैं हमारे जीवन के नये अध्याय की शुरुआत करना चाहता हूं जिसमें उन्हें सबसे पहले रख सकूं.’ बता दें कि वह 2018 में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. Also Read - Kuldeep Yadav ने नहीं मानी हार, सर्जरी के बाद फिर जिम में बहा रहे पसीना

This hurts my heart but I know you've made the best decision for yourself and your family like you've always done. 💔I love you 💔 @ABdeVilliers17

— Virat Kohli (@imVkohli) November 19, 2021