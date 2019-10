भारत के अनुभवी घरेलू क्रिकेटर अभिषेक नायर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है. पुडुचेरी शिफ्ट होने से पहले नायर ने मुंबई की ओर से 99 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. उन्हें रणजी ट्रॉफी 2017-18 में मुंबई टीम में नहीं चुने जाना गया था जिसकी वजह से उन्होंने पुडुचेरी का रुख किया.

नायर ने 13 साल के अपने करियर में ओवरऑल 103 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिसमें उनके नाम 5, 749 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 32 अर्धशतक लगाए. फर्स्ट क्लास मैचों में नायर का सर्वाधिक स्कोर 259 रन रहा है. इस दौरान उन्होंने 45.62 की औसत से रन बनाए.

नायर ने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए कुल 173 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने छह बार पांच विकेट हॉल अपने नाम किए.

मुंबई की ओर से लंबे समय खेलने वाले इस ऑलराउंडर ने टवीट कर कहा, ‘ मेरे लिए ये सम्मान की बात है. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे करियर में सपोर्ट किया. मुझे सबकुछ मिला. मुझे वापसी करने का कोई पछतावा नहीं है. ये समय बदलाव का है. आप सभी को प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया.

It’s been an absolute honour and I’m grateful for all the support I’ve received through my playing career.Gave it my everything and like they say ‘no regrets no comebacks’.its time to move on…thank you everyone for… https://t.co/oqYs3wK30u

— abhishek nayar (@abhisheknayar1) October 23, 2019