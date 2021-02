अबू धाबी टी10 लीग में क्रिस गेल और उनकी टीम ने शुक्रवार रात को महज आधे घंटे के अंतराल में दो मुकाबले खेले. क्रिस गेल जिस टीम से खेल रहे हैं उसका नाम ‘टीम अबू धाबी’ है. गेल की टीम ने पहले एलिमिनेटर-1 खेला. इसके बाद उनकी टीम एलिमिनेटर-2 का हिस्‍सा बनी. टीम अबू धाबी को दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और इस तरह उनका टी10 लीग में सफर का अंत हो गया है. Also Read - देखें VIDEO: Abu Dhabi T10 लीग में Chris Gayle ने मचाया तूफान, 22 बॉल में जड़े 84 रन, 15 बार गेंद बाउंड्री पार

अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार रात साढ़े नौ बजे से दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स (Delhi Bulls vs Northern Warriors) के बीच खेला जाएगा. क्रिस गेल की टीम शुक्रवार शाम को पहले पौने आठ बजे से कलंदर्स (Qalandars vs Team Abu Dhabi) के खिलाफ खेली. इस मैच में उन्‍हें छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. गेल ने इस मैच में आठ गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से एक चौका और एक छक्‍का निकला.

इसी हार के आधे घंटे बाद टीम अबू धाबी को नॉर्थन वॉरियर्स (Northern Warriors vs Team Abu Dhabi) के खिलाफ दूसरा एलिमिनेटर खेलना पड़ा. क्रिस गेल की टीम अगर ये मैच जीत जाती तो उन्‍हें सीधे फाइनल में जगह मिलती लेकिन ऐसा हुआ नहीं. नॉथर्न वॉरियर्स ने उन्‍हें सात विकेट से पीट दिया. गेल महज छह गेंदों पर सात रन का योगदान ही दे पाए.

दो दिन पहले ही क्रिस गेल ने इस टूर्नामेंट के दौरान तूफानी पारी खेली थी. उन्‍होंने मराठा अरेबियन्‍स के खिलाफ 22 गेंदों का सामना किया और बल्‍ले से 84 रन ठोक दिए थे. इस दौरान गेल ने बल्‍ले से नौ छक्‍के और छह चौके जड़ सनसनी मचा दी थी.