आदिल रशीद की घातक गेंदबाजी, इस पाकिस्तानी बॉलर का रिकॉर्ड चकनाचूर कर बने; दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज
Adil Rashid World Record: Adil Rashid ने वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाल मचा दिया है. उन्होंने हारिस रउफ का ये रिकॉर्ड तोड़ दुनिया के नंबर वन गेंदबाज बन गए हैं.
Adil Rashid World Record: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा इतिहास रच दिया है. वह फुल मेंबर देश की किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह खास उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल की. इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के नाम था. रशीद की इस उपलब्धि ने उन्हें टी20 क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों की सूची में और ऊंचा स्थान दिला दिया है.
हारिस रऊफ का रिकॉर्ड टूटा
इससे पहले हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 40 विकेट लेकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. उनका यह रिकॉर्ड काफी समय तक कायम रहा. लेकिन 11 फरवरी 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में आदिल रशीद ने दो विकेट लेते ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके कुल 41 विकेट हो चुके हैं. इस तरह उन्होंने रऊफ को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान बना दिया.
एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
टी20 इंटरनेशनल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब आदिल रशीद सबसे ऊपर हैं. उनके नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ 41 विकेट हैं. दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 विकेट लिए हैं. तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउथी हैं, जिनके नाम पाकिस्तान के खिलाफ 38 विकेट हैं. वहीं शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 विकेट लिए हैं. यह आंकड़े दिखाते हैं कि रशीद ने कितनी शानदार और लगातार गेंदबाजी की है.
आज के मैच में कैसा रहा प्रदर्शन
अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले की बात करें तो आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अपने चार ओवर पूरे किए और सिर्फ 16 रन खर्च किए. उनकी इकॉनमी 4.00 रही, जो टी20 मैच में बेहद किफायती मानी जाती है. इस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेट भी लिए. उनके शिकार रॉस्टन चेज, जिन्होंने 34 रन बनाए, और रोवमन पॉवेल, जिन्होंने 14 रन बनाए, बने. रशीद की इस कसी हुई गेंदबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
आदिल रशीद का टी20 करियर
37 वर्षीय आदिल रशीद का टी20 इंटरनेशनल करियर भी काफी शानदार रहा है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 139 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें से 132 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 23.66 की औसत से 152 विकेट लिए हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में चार बार चार विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. लंबे समय से टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. यही कारण है कि आज वह दुनिया के सबसे सफल टी20 गेंदबाजों में गिने जाते हैं.
