नई दिल्ली : इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार को लीड्स में खेला गया. इंग्लैंड ने इस मुकाबले में 54 रन से जीत हासिल कर पाक को सीरीज में 4-0 से हराया. इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 351 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 297 रन पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग करने के साथ-साथ शानदार फील्डिंग की. रशीद ने बाबर आजम को 80 रन पर रन आउट करके सबको चौंका दिया. रशीद का यह रनआउट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी तरह का रनआउट महेन्द्र सिंह धोनी भी कर चुके हैं.

दरअसल इंग्लैंड के दिए लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से फखर जमान और आदिब अली ओपनिंग करने आए. इस दौरान फखर बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर बैटिंग करने आए. उन्होंने 83 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन की बेहतरीन पारी खेली. लेकिन इसके बाद रन आउट हो गए. उन्हें रशीद ने आउट किया. इंग्लैंड की ओर से 27वां ओवर रशीद कर रहे थे. इस ओवर की दूसरी गेंद पर बाबर एक शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़े. लेकिन फील्डिंग में तैनात जोस बटलर ने फुर्ती दिखाते हुए बॉल आदिल को दी और उन्होंने बिना देखे गेंद को स्टम्प्स में मार दिया. इस तरह बाबर आउट होकर पवेलियन लौट गए.

रशीद के इस रन आउट की काफी तारीफ की जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि राशिद ने टीम इंडिया के खिलाड़ी धोनी की तरह यह रनआउट किया. धोनी भी इससे पहले कई खिलाड़ियों को बिना देखे रन आउट कर चुके हैं.

देखें वीडियो :

🙈 The no-look run out! 😱👏

Fabulous work from Adil Rashid! A back-flick onto the stumps without looking does for Babar (80)…

Video by @englandcricket pic.twitter.com/s3bkM57lSo

— FanOfCricket (@FanOfCricket16) May 19, 2019