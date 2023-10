Asian Games 2023: अदिति अशोक ने Golf में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

हांगझोउ: चीन के हांगझोउ में जारी एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou Asian Games 2023) के आठवें दिन यानी के रविवार, 01 अक्टूबर को भारत ने मेडल जीतने की शुरुआत कर दी है. दिन का पहला मेडल शीर्ष महिला गोल्फर अदिति अशोक (golfer Aditi Ashok) ने भारत को सिल्वर के रूप में दिलाया. अदिति आखिरी दिन अपनी लय बरकरार नहीं रखी सकी और 73 का निराशाजनक कार्ड खेलकर उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा. अदिति अब एशियाई खेलों में गोल्फ स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं.

अदिति के पास तीसरे दौर के बाद तालिका में शीर्ष पर सात शॉट की बड़ी बढ़त थी. उन्होंने एक बर्डी के मुकाबले चार बोगी और एक डबल बोगी कर के इस बढ़त को गंवा दिया और दूसरे स्थान पर खिसक गईं. इस पच्चीस साल की खिलाड़ी का कुल स्कोर 17 अंडर 271 रहा. थाईलैंड की अर्पिचया युबोल ने सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ 64 का कार्ड खेल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. कोरिया की ह्युनजो यू ने भी 65 का शानदार कार्ड खेलकर ब्रॉन्ज जीता.

Asian Games 2023 LIVE UPDATES Day 8: शूटिंग में भारत को मिला 11वां गोल्ड, अदिति अशोक ने गोल्फ में रचा इतिहास

इस स्पर्धा में भाग ले रही भारत की दो अन्य महिलाएं प्राणवी उर्स (13वां स्थान) और अवनी प्रशांत (संयुक्त 18वां स्थान) ने भी आखिरी दिन निराशा किया. प्राणवी ने 75 जबकि अवनी ने 76 का कार्ड खेला जिससे भारत टीम स्पर्धा में चौथे स्थान पर खिसककर पदक से चूक गई.

अदिति स्वर्ण पदक से चूक गयी लेकिन दो बार की इस ओलंपिक खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। वह तोक्यो ओलंपिक में भी मामूली अंतर से पिछड़ कर चौथे स्थान पर रही थी. यह गोल्फ में भारत का चौथा व्यक्तिगत पदक था. लक्ष्मण सिंह और शिव कपूर ने 1982 और 2002 सत्र में स्वर्ण पदक जीता था जबकि राजीव मेहता ने नयी दिल्ली (1982) में सिल्वर मेडल जीता था.

