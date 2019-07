लीड्स: वेस्टइंडीज ने गुरुवार को आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान के सामने अंत के ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी कर 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 311 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया है. एक समय लग रहा था कि अफगानिस्तान किसी भी सूरत में विंडीज को 270-280 के पार नहीं जाने देगी लेकिन निकोलस पूरन (58) और कप्तान जेसन होल्डर (45) ने टीम को यह स्कोर दिया. आखिरी ओवर में चार गेंदों पर दो छक्के और एक चौके की मदद से नाबाद 14 रन बनाने वाले कार्लोस ब्रैथवेट ने टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने का काम किया.

Some fantastic hitting from the West Indies middle-order sees them set Afghanistan 312 to win!

Shai Hope top scored for his side with 77 whilst Dawlat Zadran took two wickets.#AFGvWI | #CWC19 pic.twitter.com/tH4Eqvip52

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 4, 2019