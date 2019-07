लीड्स: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने गुरुवार को हेडिंग्ले मैदान पर अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के लीग चरण के अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी है और उनका यह आखिरी मैच है.

West Indies captain Jason Holder wins the toss and his side will bat first. #AFGvWI | #CWC19 pic.twitter.com/vepgo1Nhxl

News from the toss at Headingley!

अफगानिस्तान ने हामिद हसन और हसममुल्लाह शाहिदी के स्थान पर दौलत जादरान और सईद शिरजाद को अंतिम एकादश में शामिल किया है. वेस्टइंडीज ने सुनील एम्ब्रिस की जगह एविन लुइस और शेनन गेब्रियल की जगह केमार रोच को खिलाया है.

Two changes for both Afghanistan and West Indies.

Evin Lewis and Kemar Roach replace Sunil Ambris and Shannon Gabriel for the #MenInMaroon!

Sayed Shirzad and Dawlat Zadran replace Hamid Hassan and Hashmatullah Shahidi for #AfghanAtalan.#AFGvWI | #CWC19 pic.twitter.com/GYzSarObu5

