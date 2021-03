आबू धाबी में जिम्बाब्वे (AFG vs ZIM) के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल रही अफगानिस्तान ने कप्तान (Asghar Afghan) असगर अफगान (106*) और (Hashmatullah Shahidi) हशमतउल्लाह शाहिदी (86*) की दमदार पारियों की बदौलत अपनी टीम को टेस्ट मैच के पहले ही दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा ओपनिंग बल्लेबाज Ibrahim Zadran (इब्राहिम जादरान) ने भी 72 रनों की उम्दा पारी खेली. पहले दिन का खेल खत्म होने तक अफगानी टीम ने 3 विकेट गंवाकर 307 रन जोड़ लिए थे. मैच के दूसरे दिन गुरुवार को अब वह इस स्कोर बड़े टोटल में तब्दील करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. Also Read - इस क्रिकेट कप्तान ने की दूसरी बार सगाई, पहली पत्नी से हैं 5 बच्चे, जानें पूरी डिटेल

आज दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान अजगर अफगान 135 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर चुके थे, जबकि उनके जोड़ीदार शाहिदी एक मंझे हुए टेस्ट बल्लेबाज की तरह क्रीज पर टिके हुए हैं. शाहिदी ने 229 गेंदों का सामना कर 12 चौकों की मदद से अभी 86 रन ही बनाए हैं. मैच के दूसरे दिन वह अपना शतक बनाकर इसे बड़ी पारी में तब्दील करना चाहेंगे. दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 186 रनों की अविजित साझेदारी हो चुकी है.

Stumps in Abu Dhabi 🏏

A terrific unbroken stand of 186 between Asghar Afghan and Hashmatullah Shahidi has taken Afghanistan to 307/3 at the end of day one 👏#AFGvZIM ➡️ https://t.co/Go0bOAx1vG pic.twitter.com/Tv6DoG9PFH

— ICC (@ICC) March 10, 2021